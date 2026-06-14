KOMENTARZE

Miała gasić pożar. Po wpisie wiceminister zawrzało jeszcze mocniej! "Pluskwy przyniósł sam"

  • Polityka
  • opublikowano:
Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart / autor: Fratria
Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart / autor: Fratria

Miała być obrona resortu, wyszła kompromitacja. Relacja obrońcy Leszka Kraskowskiego wstrząsnęła opinią publiczną, a reakcja Marii Ejchart tylko dolała oliwy do ognia. Gdy wiceminister odpowiedzialna za sprawy penitencjarne próbowała tłumaczyć m.in. obecność pluskiew w areszcie, nadeszła fala miażdżących komentarzy. „Kraskowski przyniósł pluskwy i trzeba było sprzątać. Na szczęście państwo sobie poradziło perfekcyjnie” – ironizował Krzysztof Stanowski. „Jesteście podli. Po prostu podli” — skwitował prof. Stanisław Żerko.

Pluskwy w celi i kajdanki

Po pierwszym spotkaniu z Leszkiem Kraskowskim mec. Łukasz Pawelski - jego obrońca - przedstawia relację, która stawia pod znakiem zapytania sposób traktowania aresztowanego dziennikarza. Przypomnijmy, Kraskowski przez 5 dni nie miał kontaktu ze swoim adwokatem!

Leszek nie miał nawet skarpetek, dopiero teraz współwięzień mu je pożyczył. Jest dotkliwie pogryziony przez pluskwy, pokazywał mi ślady na całym ciele

— relacjonował wstrząśnięty mec. Łukasz Pawelski na antenie Radia Wnet.

Dziennikarz miał także otrzymać status „niebezpiecznego więźnia”.

Gdy idzie do łaźni, muszą go skuć, a potem pod łaźnią rozkuć. To samo dzieje się, gdy wychodzi na spacerniak. Kują go i rozkuwają

— ujawnił prawnik.

Czytaj także

Tak napisała Ejchart

Sprawa wywołuje coraz większe emocje! Tymczasem na to wszystko spróbowała „odpowiedzieć” wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Przyznała za to, że „administracja otrzymała zgłoszenie o pojawieniu się pluskiew w czteroosobowej celi, w której przebywał podejrzany”, by po chwili przedstawić narracyjną formułkę.

Podkreślam, że pluskwy w jednostkach penitencarnych – podobnie jak w innych miejscach zbiorowego pobytu – pojawiają się najczęściej poprzez przenoszenie ich na odzieży czy w rzeczach osobistych. Rotacja osadzonych sprzyja ich rozprzestrzenianiu, co nie wynika z zaniedbań higienicznych, lecz specyfiki takich obiektów. Najważniejsza jest tu natychmiastowa reakcja i właśnie takie działania sanitarne zostały podjęte w tym przypadku. Cela zostanie poddana dezynfekcji. Wychowawca zweryfikował zgłoszenie. Wszyscy osadzeni z tej celi zostali profilaktycznie zbadani przez lekarza i pielęgniarkę, a następnie skierowani do łaźni. Wydano im nowy komplet ubrań oraz świeżą pościel. Osadzonych przeniesiono do innej celi mieszkalnej. To standardowa procedura

— opisała.

To teraz fakty

— podał dalej - najwyraźniej dumny - minister Waldemar Żurek.

Niebywała arogancja”

Jednak wpis Ejchart i jej „wyjaśnienia” spotkały się z mocnymi odpowiedziami publicystów, prawników i polityków. Na wiceminister odpowiedzialnej za sprawy penitencjarne nie pozostawiono suchej nitki!

Potrafiła Pani stawać w obronie mordercy, którego policja wyprowadziła bez butów, czy Michała ps. „Margot”. Wtedy troszczyła się Pani o konieczność zapewnienia odpowiednich warunków dla tymczasowo aresztowanego. Ale @LKraskowski to tylko dziennikarz, a nie aktywista „LGBTQ”.

— punktował mec. Bartosz Lewandowski.

Kraskowski przyniósł pluskwy i trzeba było sprzątać. Na szczęście państwo sobie poradziło perfekcyjnie

— ironizował dosadnie Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.

Pluskwy w areszcie wynikają zdaniem pani minister „ze specyfiki miejsca”. Niebywała arogancja

— skomentował poseł PiS Janusz Cieszyński.

Czyli ani chory, ani niebezpieczny a pluskwy przyniósł sam lub inni więźniowie! Zło!

— napisał były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.

Jesteście podli. Po prostu podli

— skwitował krótko i dosadnie prof. Stanisław Żerko.

Pani @MariaEjchart - minister od zakuwania kobiet w kajdanki na nogach i zamykania aresztowanych w bieliźnie w celi z pluskwami

— przypomniał poseł PiS Paweł Szrot.

W skrócie: wsadzili Kraskowskiego do pluskiew, ale ich występowanie w areszcie śledczym jest naturalne i jest winą aresztowanych

— dodał dziennikarz Patryk Słowik z Kanału Zero, wcześniej w WP.

Ejchart do dymisji! Natychmiast. Aresztowany dziennikarz nie musi mieć oznaczenia N., żeby traktowano go jak N-kę. Wystarczy, że prokurator uznał, że to aresztowanemu ktoś mógłby hipotetycznie zagrażać, żeby zamienić jego areszt w koszmar (z automatu traktuje się go tak jak N-kę, lecz uzasadniając to względami bezpieczeństwa - vide: światło w celi). Dokładnie tak samo było bowiem z księdzem Olszewskim i urzędniczkami

— wypunktował dr Michał Sopiński, usunięty przez resort Waldemara Żurka rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Czytaj także

olnk/X/wnet.fm/wPolityce.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych