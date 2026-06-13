Kulisy sprawy Kraskowskiego. „Kolejny błąd polityczny Tuska”

„To jest duży błąd polityczny, kolejny, który Donald Tusk w ostatnim czasie kontrasygnuje swoją osobą” - powiedział redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” Marek Formela w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz mec. Marek Markiewicz.
Dziennikarz Leszek Kraskowski został decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. Na pytanie, czy możemy w tym przypadku mówić o represjach, mec. Marek Markiewicz zaznaczył, że oczywiście.
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