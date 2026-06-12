Podczas niedzielnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA planowana jest rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem w „cztery oczy” - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dodał, że poniedziałek są przewidziane spotkania na Kapitolu.
Prezydent Karol Nawrocki udaje się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu; na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, Karol Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień urodzin amerykańskiego prezydenta.
„Wyróżnienie Polski”
Przydacz, pytany w piątek o szczegóły wizyty prezydenta w USA, poinformował, że ma ona charakter roboczy. Przekazał też, że w planach są rozmowy zarówno z prezydentem Trumpem, jak i środowiskiem politycznym w Waszyngtonie.
W poniedziałek są przewidziane spotkania na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania
— powiedział w RMF FM.
Głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych i raczej popatrzmy na to jako na pewnego rodzaju wyróżnienie Polski, że akurat polski prezydent jest na urodziny zapraszany, co świadczy o bardzo dobrych relacjach osobistych
— ocenił.
Na pytanie, czy dojdzie do spotkania Nawrockiego z Trumpem w „cztery oczy”, odpowiedział: tak.
Szef BPM pytany był również o doniesienia dziennika „New York Times”, który - powołując się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników - informował, że Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Decyzja miała zostać przekazana sojusznikom na początku czerwca br. Planowane cięcia - według doniesień - obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy.
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„To MON powienien wiedzieć i informować”
Według Przydacza, partnerem Pentagonu, który pracuje od wielu miesięcy nad nową strategią obecności, jest przede wszystkim MON.
To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować. Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności w Europie
— tłumaczył.
Dopytywany, czy KPRP wiedziała o szczegółach podanych przez „NYT”, zapewnił, że on sam nie posiadał wcześniej takich informacji.
MON powinno mieć taką wiedzę. Jeśli miało, to powinno ją przekazać do Kancelarii Prezydenta - nie przekazało
— powiedział.
Wcześniej, w czwartek, Przydacz informował na konferencji prasowej, że prezydent Nawrocki w Waszyngtonie będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem bezpośrednio „o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej”, w tym również o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce.
Żołnierze USA w Polsce
W ubiegłym tygodniu szef MON poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wcześniej rozmawiał już z sekretarzem obrony USA w maju, w związku z pojawiającymi się wówczas doniesieniami, jakoby Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.
Minister obrony relacjonował wówczas, że Hegseth zapewnił go, iż obecnie trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
Później prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Jak podkreślił, to decyzja podjęta w oparciu o relacje z prezydentem Nawrockim, którego wsparł przed wyborami w 2025 r.
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xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762475-znamy-kulisy-wyjazdu-nawrockiego-do-usa
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