F-35 „Husarz” jest już na wyposażeniu polskich Sił Zbrojnych. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się uroczystość z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera, ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prezydent Nawrocki przypomniał, dlaczego na ceremonię zaprosił także byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. „Pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier minister Kosiniak Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tę wspaniałą uroczystość” - powiedział.
Z udziałem prezydenta, kierownictwa resortu obrony narodowej (w tym wicepremiera i szefa MON), Wojska Polskiego i zagranicznych gości do polskich Sił Zbrojnych uroczyście przyjęto samoloty F-35. Na uroczystości obecny był m.in. amerykański podsekretarz stanu ds. Kontroli Zbrojeń i Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Thomas G. DiNanno.
Paulina Kosiniak-Kamysz, żona wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale również kpt. Magdalena Boryc-Krakowian - wdowa po tragicznie zmarłym mjr. pil. Macieju „Slab” Krakowianie - wybitnym pilocie F-16, zostały matkami chrzestnymi nowoczesnych maszyn.
Powietrzne centrum dowodzenia
Te piękne biało-czerwone flagi i tak wysoko uniesiony sztandar flaga Rzeczpospolitej Polskiej pokazuje, że dzisiaj jest ważny dzień dla naszej ojczyzny, dla Polski, bowiem za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 „Husarz” piątej generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, bezpieczniejsza. Na naszych oczach podczas tej uroczystości dochodzi do nowoczesnego przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych, i w tym kontekście jest to dzień historyczny, szczególny dla naszej ukochanej Ojczyzny
— powiedział prezydent Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu.
Myślę, że możemy powiedzieć szczerze i jasno, drodzy państwo, że w zakresie sił powietrznych i wojska polskiego w przestrzeni powietrznej Polska w swojej historii po roku 1989 za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa na rewolucję wielodomenowości, która w XX wieku w zakresie bezpieczeństwa jest naszym wspólnym zobowiązaniem tutaj w Rzeczpospolitej, ale także zobowiązaniem sojuszniczym
— dodał.
Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę, że F-35 to w istocie „powietrzne centrum dowodzenia dla pola walki”. Dzięki tak nowoczesnemu sprzętowi polska armia będzie mieć możliwość „przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji”
Polski pilot w sprzęcie stworzonym w Stanach Zjednoczonych i na amerykańskiej technologii dowodzi tego że relacje strategiczne i partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi są dziś tak bardzo potrzebne i Polsce, i Stanom Zjednoczonych
— wskazał.
Są bowiem oparte na wiekach i na dekadach wyznawanych przez oba państwa wspólnych wartości. Przywiązaniu do wolności, do niepodległości, suwerenności i demokracji. To sojusz budowany przez kolejne wieki. W roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości przypominamy sobie o Tadeuszu Kościuszce i o generale Pułaskim, ale widzimy drodzy państwo także ten milion amerykańskich żołnierzy którzy mieli polskie pochodzenie w czasie II wojny światowej. (…) Dzisiaj, panie premierze, państwo ministrowie, panie sekretarzu, panie ambasadorze, widzimy kolejną odsłonę tego, co tak ważne dla Polski i dla Stanów Zjednoczonych, budowania strategicznego sojuszu bezpieczeństwa opartego o świat fundamentów wartości wolności i demokracji
— powiedział Nawrocki.
Szpila dla Kosiniaka-Kamysza
Prezydent dziękował „wszystkim tym, którzy doprowadzili nas do dzisiejszego wydarzenia”: prezydentowi Donaldowi Trumpowi, generałom Wiesławowi Kukule i Ireneuszowi Nowakowi, wszystkim żołnierzom, pilotom i pracownikom Wojska Polskiego.
To, drodzy państwo, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej także wyraz głębokiej świadomości, że polscy piloci i polscy żołnierze są najlepszymi żołnierzami na świecie. Wybaczą nasi przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych to, że dla mnie polscy żołnierze są najlepszymi żołnierzami na świecie, co udowadniali w kolejnych dekadach i w kolejnych wiekach
— podkreślił.
Nie zabrakło także przypomnienia o osobie, bez której być może nie witalibyśmy dziś F-35 na polskim niebie.
Korzystając z okazji, chciałem podziękować także tym wszystkim patriotom, którzy w styczniu 2020 roku nie ulegli złym podszeptom i wiedzieli że sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka. Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier minister Kosiniak Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tę wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego
— wskazał Nawrocki.
Szef MON: Wielki, cudowny dzień
To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla Sił Zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy wojska polskiego. To jest dzień wielki dla wszystkich w Polsce. Poczucie dumy i wspólnoty, pokazanie, że Polska ani się nie zaczyna, ani nie kończy w jednej dacie. Że przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia i najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej. Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić. Ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa i dialog zawsze budują
— mówił z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
To jest strategiczny dzień. On jest także pokazaniem roli, jaką Polska odgrywa dzisiaj w budowie architektury bezpieczeństwa. Polska jest dziś niekwestionowanym liderem budowy architektury bezpieczeństwa w Europie, jest liderem wschodniej flanki NATO, wschodniej granicy Unii Europejskiej, która dzięki naszym działaniom jest najlepiej strzeżona i najlepiej chroniona w historii i z każdym dniem będzie to silniejsze, mocniejsze. ponieważ trwa największy w historii państwa polskiego proces modernizacji i transformacji polskich sił zbrojnych
— dodał.
Polska armia przechodzi największą transformację w swojej historii. Ważnym jest aby ta misja była kontynuowana. To ważne, aby w programie rozwoju armii budować perspektywę. (…) Samoloty F35 zmieniają możliwości naszych Sił Powietrznych. Zmieniają możliwości działania Wojska Polskiego. W programie rozwoju sił zbrojnych zawarliśmy dla wzmocnienia wojska kolejne 2 eskadry samolotów V generacji F35. To jest nasze zadanie, to jest nasza największa misja dziejowa, to jest konkretny plan dla Polski, który będziemy realizować. Przed nami wiele wyzwań, a zagrożenie jest bardzo poważne. Siły zła nie ustaną, a neoimperializm nie kończy się z momentem odstraszania, dlatego Polska wspólna, zjednoczona, niezależna od różnic i czasem od sporów, a nawet uszczypliwości, musi stawić czoła zagrożeniom, które idą z zewnątrz, które zawsze są najbardziej niebezpieczne i wyniszczające. Wszystkim tym w wojsku polskim, którzy ten program prowadzą od lat, program F35, którzy doprowadzili do wyszkolenia, przygotowania pilotów, personelu naziemnego, całej kadry, infrastruktury, bardzo serdecznie dziękuję dziękuję wszystkim tym, którzy od lat mają w tym swój udział, budując siły powietrzne Rzeczpospolitej
— podkreślił.
Wicepremier i szef MON wspomniał mjr. Macieja Krakowiana ps. Slab - pilota, który zginął podczas treningów do pokazu Air Show w ubiegłym roku w Radomiu. Na uroczystości obecna była wdowa po pilocie wojskowym oraz jego mali synowie - ubrani w mundury Wojska Polskiego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762466-husarz-juz-w-polsce-prezydent-wbil-szpile-kosiniakowi
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