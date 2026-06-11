Niedawno powszechne oburzenie wywołała sytuacja z Gdańska, gdy dwie klientki zamówiły w restauracji pizzę w krewetkami, a a po jej zjedzeniu ujawniły, że są urzędniczkami skarbowymi i nałożyły na lokal mandat z wysokości 2500 zł, ponieważ pizza z owocami morza powinna być oprocentowana 23 proc. stawką podatku VAT, a nie 8 proc. podatkiem VAT, jak w przypadku standardowej pizzy. Na tę sytuację ostro zareagował założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski, bardzo ostro krytykując urzędniczkę nakładającą mandat, co skończyło się zawiadomieniem do prokuratury na dziennikarza. Teraz w tej sprawie głos zabrał Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN.
Krzysztof Stanowski na antenie Kanału Zero nie przebierał w słowach, oceniając zachowanie urzędniczki, która nałożyła mandat za pizzę z krewetkami, na którą przedsiębiorca nałożył nieodpowiednią stawkę podatku VAT.
Ty babo głupia, wredna. Babsko obrzydliwe. Czy Ty myślisz, że my Cię zatrudniliśmy w państwie, żebyś chodziła i kminiła, jaką pizzę porąbana zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista, żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tys. zł. Przecież Ciebie, to powinni trzymać na rynku rozebraną na rynku, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik
— mówił Stanowski.
Jak się okazało później, po tej wypowiedzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez założyciela Kanału Zero wraz z wnioskiem o objęcie czynu ściganiem z urzędu.
W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawił się wyjątkowo oszczerczy i niedopuszczalny komentarz wymierzony w jedną z naszych urzędniczek, która wykonywała obowiązki służbowe. Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej
— przekazał Polskiej Agencji Prasowej (PAP) Sebastian Pakalski, rzecznik pomorskiej KAS.
„Obrzydliwe i plugawe”
A jak do całej sprawy odnosi się Janusz Korwin-Mikke, znany z liberalnych poglądów gospodarczych? Zaskoczenia nie ma - stanął w sprawie po stronie Stanowskiego i ukaranego przedsiębiorcy.
Obrzydliwe i plugawe nie jest to, co powiedział p. Stanowski o urzędniczce skarbowej. Obrzydliwe i plugawe jest to, że przyszła do lokalu, zamówiła pizzę, zeżarła ją, a potem wyciągnęła legitymację i wlepiła właścicielowi mandat
— napisał na X Korwin-Mikke.
W szoku jestem, że JE A. Domański tego broni
— dodał, punktując ministra finansów.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762422-awantura-z-pizza-i-stanowskim-mocny-glos-korwin-mikkego
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