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Absurdalny mandat! Stanowski się nie hamował. "Ty babo głupia, wredna..."

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autor: screenshot Kanał Zero/screenshot wPolityce.pl
autor: screenshot Kanał Zero/screenshot wPolityce.pl

W jednej z gdańskich pizzerii ostatnio doszło do niecodziennej sytuacji - odwiedziły ją dwie klientki, które zamówiły sobie pizzę z krewetkami. Po zjedzeniu ujawniły, że są urzędniczkami skarbowymi, a przedsiębiorca doliczył do pizzy 8 proc. VAT, a nie 23 proc. VAT, jak powinien zrobić w przypadku pizzy z owocami morza. Urzędniczki nałożyły na lokal mandat 2,5 tys. zł. Ta sprawa bardzo oburzyła Krzysztofa Stanowskiego, założyciela Kanału Zero. Nie przebierał w słowach, oceniając zachowanie urzędniczki nakładającej mandat.

Ty babo głupia, wredna. Babsko obrzydliwe. Czy Ty myślisz, że my Cię zatrudniliśmy w państwie, żebyś chodziła i kminiła, jaką pizzę porąbana zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista, żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tys. zł. Przecież Ciebie, to powinni trzymać na rynku rozebraną na rynku, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik

— nie gryzł się w język na antenie Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Wymiana z b. naczelnym portalu Gazeta.pl

Z tej oceny Stanowskiego postanowił zadrwić Rafał Madajczak, były redaktor naczelny portalu Gazeta.pl.

Dobrze, że te słowa padły ze strony Stanowskiego, a nie polityka KO, bo byśmy 20 filmów o odklejce elit na Kanale Zero zobaczyli. Uff, znowu się udało…

— napisał na X Madajczak. Doczekał się odpowiedzi ze strony założyciela Kanału Zero.

Dokładnie, podtrzymuję. Babsko, które wyszukuje takiego rodzaju pizzy, by przedsiębiorca miał problem z właściwą stawką VAT i które po wpałaszowaniu pizzy z krewetkami daje mandat na 2500 złotych, zasługuje wyłącznie na publiczne upokorzenie i napiętnowanie

— obstawał przy swoim publicysta.

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tkwl/X/Kanał Zero

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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