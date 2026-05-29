Ta pizza kosztowała 2500 zł! Sam właściciel jest w szoku

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Riedelmeier

Urzędnicy skarbowi zamówili i zjedli pizzę z krewetkami, po czym pokazali odznaki i nałożyli mandat! „Z dumą wprowadzamy do menu najdroższą pizzę w historii naszego lokalu. Cena: jedyne 2500 zł za sztukę! - napisano na profilu gdańskiej pizzerii.

W jednej z gdańskich pizzerii doszło do niecodziennej sytuacji. Do lokalu weszły dwie kobiety, które zamówiły pizzę z krewetkami i zostały obsłużone jak zwykłe klientki. Właściciel rodzinnej restauracji naliczył do zamówienia standardową, 8‑procentową stawkę VAT, tak jak robi się to w przypadku klasycznej pizzy.

Po posiłku kobiety spokojnie uregulowały rachunek, a następnie ujawniły swoje legitymacje skarbowe. Poinformowały właściciela, że naliczona stawka podatku była nieprawidłowa — w przypadku pizzy z owocami morza obowiązuje 23% VAT, a nie 8%. W efekcie nałożyły na lokal mandat w wysokości 2500 zł.

Najdroższa pizza w Gdańsku?

Cała sytuacja wywołała zaskoczenie wśród pracowników pizzerii, a jego właściciel podzielił się całą sytuacją we wpisie na Facebooku.

Z dumą wprowadzamy do menu najdroższą pizzę w historii naszego lokalu. Cena: jedyne 2500 zł za sztukę! Spokojnie, to nie inflacja, to Urząd. Okazuje się, że nabicie pizzy z krewetkami na 8% VAT zamiast na 23% to w Polsce zbrodnia wyceniana przez urzędników na okrągłe dwa i pół tysiąca złotych mandatu

— napisano na facebookowym profilu lokalu.

Podobno owoce morza to luksus, ale nie spodziewałem się, że nasza krewetka będzie miała cenę jak z ekskluzywnej restauracji w Monako. Mandat zapłacony, stawka VAT poprawiona. Zapraszamy na pizzę z krewetkami – teraz już w standardowej cenie, ale smakuje jak te za 2,5 koła!

— dodano we wpisie.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

