Ostra wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego to nie koniec historii najdroższej pizzy w Polsce i absurdalnego mandatu. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez założyciela Kanału Zero. „W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawił się wyjątkowo oszczerczy i niedopuszczalny komentarz wymierzony w jedną z naszych urzędniczek, która wykonywała obowiązki służbowe. Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej” - podkreślił Sebastian Pakalski, rzecznik pomorskiej KAS.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa po medialnych wypowiedziach i wpisach Krzysztofa Stanowskiego na temat urzędniczki KAS, która wystawiła mandat właścicielowi gdańskiej pizzerii.
Stanowski zwrócił uwagę, że urzędniczka celowo wybrała pizzę, w przypadku której stawka VAT jest nieoczywista, a wysoki mandat wystawiła już po jej zjedzeniu. Komentując sprawę na antenie Kanału Zero, dziennikarz użył jednak bardzo mocnych słów.
Ty babo głupia, wredna. Babsko obrzydliwe. Czy Ty myślisz, że my Cię zatrudniliśmy w państwie, żebyś chodziła i kminiła, jaką pizzę porąbana zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista, żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tys. zł. Przecież Ciebie, to powinni trzymać na rynku rozebraną na rynku, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik
— powiedział.
„Stanowczo sprzeciwiamy się”
Rzecznik prasowy pomorskiej KAS komisarz Sebastian Pakalski poinformował PAP we wtorek, że 8 czerwca 2026 r. dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o objęcie czynu ściganiem z urzędu.
Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania lub publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w interesie publicznym. W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawił się wyjątkowo oszczerczy i niedopuszczalny komentarz wymierzony w jedną z naszych urzędniczek, która wykonywała obowiązki służbowe. Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej
— przekazał PAP komisarz Pakalski.
„Najdroższa pizza w historii lokalu”
Sprawa ma swój początek w kontroli w gdańskiej pizzerii Sabroso i późniejszych komentarzach w mediach. Pod koniec maja właściciel restauracji wrzucił na Facebooka post:
Z dumą wprowadzamy do menu najdroższą pizzę w historii naszego lokalu. Cena: jedyne 2500 zł za sztukę! Spokojnie, to nie inflacja, to Urząd. Okazuje się, że nabicie pizzy z krewetkami na 8 proc. VAT zamiast na 23 proc. to w Polsce zbrodnia wyceniana przez urzędników na okrągłe dwa i pół tysiąca złotych mandatu. Podobno owoce morza to luksus, ale nie spodziewałem się, że nasza krewetka będzie miała cenę jak z ekskluzywnej restauracji w Monako. Mandat zapłacony, stawka VAT poprawiona. Zapraszamy na pizzę z krewetkami – teraz już w standardowej cenie, ale smakuje jak te za 2,5 koła!
— czytamy w poście.
Wpis osiągnął ponad milion wyświetleń, a mandatem dla pizzerii zajęły się media. W miniony weekend Krzysztof Stanowski skomentował całą historię tak, jak opisaliśmy powyżej. Założyciel Kanału Zero odpowiedział później na jeden z komentarzy na portalu X:
Dokładnie, podtrzymuję. Babsko, które wyszukuje takiego rodzaju pizzy, by przedsiębiorca miał problem z właściwą stawką VAT i które po wpałaszowaniu pizzy z krewetkami daje mandat na 2500 złotych, zasługuje wyłącznie na publiczne upokorzenie i napiętnowanie.
Do sprawy podłącza się skompromitowany OMZRiK
Pod sprawę postanowił podpiąć się również tzw. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (którego współzałożyciel Rafał Gaweł, prawomocnie skazany, ukrywa się w Norwegii przed wymiarem sprawiedliwości - nawet dziś, gdy w Polsce zmieniły się już władze)
PRZESŁALIŚMY DO PROKURATURY REGIONALNEJ W GDAŃSKU ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ KRZYSZTOFA STANOWSKIEGO! Informujemy, że tuż po godzinie 12:00 Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przesłał do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku pismo dotyczące popełnienia szeregu czynów zabronionych przez Krzysztofa Stanowskiego dziennikarza celebrytę kojarzonego z partią Prawo i Sprawiedliwość. W tej chwili gdańscy śledczy już dysponują zabezpieczonym materiałem dowodowym i formalnym dokumentem zawiadomienia, umożliwiającym wszczęcie śledztwa
— pisze OMZRiK, publikując poniżej treść zawiadomienia z 9 czerwca, pod którym podpisali się Konrad Dulkowski i Rafał Gaweł.
Działając w imieniu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK) z siedzibą w Warszawie, jako Prezes Zarządu, na podstawie art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 37 z późn. zm.), składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez: Krzysztofa Stanowskiego, działającego jako osoba publiczna, dziennikarz oraz twórca programów publicystycznych w mediach społecznościowych (w tym na platformie YouTube w ramach projektu „Kanał Zero”), polegającego na tym, że: znajdując się w nieznanym miejscu w trakcie publicznie dostępnego nagrania opublikowanego w środkach masowego przekazu (w sieci Internet), działając w celu publicznego poniżenia oraz z góry powziętym zamiarem, w sposób rażący, agresywny i seksistowski publicznie znieważył funkcjonariusza publicznego – urzędniczkę Urzędu Skarbowego w Gdańsku – w związku z wykonywaniem przez nią czynności służbowych, a także publicznie nawoływał do popełnienia przestępstwa linczu na wyżej wymienionej poprzez publiczne formułowanie i propagowanie przemocowych, głęboko poniżających i perwersyjnych wizji pozbawienia jej wolności, obnażenia i wystawienia na widok publiczny po uwięzieniu przy słupie, co doprowadziło do masowej nagonki medialnej oraz realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i dóbr osobistych pokrzywdzonej, przy czym przedmiotowe nagranie dotarło do masowego audytorium liczącego kilkaset tysięcy odbiorców, tj. o czyny z art. 216 § 2 k.k., art. 226 § 1 k.k., art. 255 § 1 i § 2 k.k. oraz art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
— napisano w zawiadomieniu.
Jednocześnie wnoszę o:
1. Wszczęcie w niniejszej sprawie postępowania przygotowawczego.
2. Zabezpieczenie materiału dowodowego w postaci wskazanego w treści zawiadomienia nagrania wideo.
3. Przesłuchanie w charakterze świadka reprezentanta Zawiadamiającego – Konrada Dulkowskiego.
W uzasadnieniu OMZRiK podkreśla:
Podejrzany Krzysztof Stanowski jest osobą powszechnie znaną, dysponującą wielomilionowymi zasięgami w mediach społecznościowych. Status ten nakłada na niego szczególną odpowiedzialność za wypowiadane publicznie słowa oraz wpływa bezpośrednio na stopień społecznej szkodliwości jego czynów, jako że generowane przez niego komunikaty błyskawicznie docierają do masowego odbiorcy. W opublikowanym materiale wideo Krzysztof Stanowski w sposób agresywny odniósł się do kontroli skarbowej przeprowadzonej przez urzędniczkę Urzędu Skarbowego w Gdańsku, w wyniku której na właściciela restauracji nałożono mandat za nieprawidłowe rozliczenie stawki podatku VAT od towarów i usług. Pretekst ten posłużył podejrzanemu do przeprowadzenia ataku personalnego na kobietę, która w granicach uprawnień ustawowych wykonywała obowiązki służbowe.
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PAP/wPolityce.pl/FB/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762248-stanowski-o-urzedniczce-kas-sprawa-zajmie-sie-prokuratura
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