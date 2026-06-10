Dziennikarz Leszek Kraskowski został zatrzymany na polecenie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka zabrało głos w sprawie, podkreślając, że „nadużywanie tymczasowego aresztowania jest w Polsce trwającym od lat problemem systemowym”. Jak wyjaśnił w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik PO w Warszawie prok. Antoni Skiba, areszt ma związek z groźbami karalnymi i bronią palną.
Leszek Kraskowski w ostatnim czasie ostro krytykował mec. Romana Giertycha, od 2023 r. posła KO. Zarzucał prawnikowi przestępstwa popełniane wobec spółki Polnord i nie zgadzał się z umorzeniem śledztwa w tej sprawie. O jego zatrzymaniu wczoraj poinformowało Radio Wnet.
6 czerwca wysłany został mail do policji, gdzie były groźby wobec Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, że wsiada w samochód i jedzie dokonać zabójstwa bronią palną. Smutna sytuacja, ale nikt nie będzie brał na swoje sumienie, jakby coś się niestety stało
— wskazał w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoni Skiba.
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Teraz pojawiło się oświadczenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka w tej sprawie, w którym zwrócono uwagę na fakt, że „nadużywanie tymczasowego aresztowania jest w Polsce trwającym od lat problemem systemowym, potwierdzanym przez kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich, Europejski Trybunał Praw Człowieka, a także organizacje pozarządowe”.
RPO: Areszt tymczasowy stosowany automatycznie
Jak czytamy w komunikacie, „w związku z zapytaniami napływającymi do Biura RPO, które dotyczą aresztowania dziennikarza, Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującym prawem nie posiada kompetencji do uzyskania dostępu do akt postępowania przygotowawczego ani do przystąpienia czy składania środków zaskarżenia w takim postępowaniu”.
Dlatego też – wobec braku możliwości szczegółowego zapoznania się z dokumentacją sprawy – RPO nie może odnosić się i formułować ocen postanowień sądów o zastosowaniu tymczasowego aresztowania
— wskazano.
Jednocześnie należy podkreślić, że nadużywanie tymczasowego aresztowania jest w Polsce trwającym od lat problemem systemowym, potwierdzanym przez kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich, Europejski Trybunał Praw Człowieka, a także organizacje pozarządowe. Środek ten powinien być stosowany w ostateczności, w sytuacji gdy nie jest wystarczające zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych. W szczególności jedyną przyczyną zastosowania aresztu nie może być grożąca podejrzanemu kara. Niestety obserwacja praktyki i lektura raportów organizacji pozarządowych pozwala na uznanie, że wielokrotnie w Polsce tymczasowe aresztowanie jest stosowane automatycznie, jako domyślny środek zapobiegawczy. Areszt powinien być poprzedzony wnikliwą analizą, czy pozbawienie wolności człowieka – objętego domniemaniem niewinności – jest rzeczywiście konieczne
— napisano w oświadczeniu RPO i dodano, że „szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy dochodzi do aresztowania dziennikarza”.
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Areszt jako represje za krytykę względem władzy?
RPO zwrócił także uwagę na fundamentalne zasady demokracji, do których należy wolność prasy.
Organy państwa powinny wyjaśnić opinii publicznej przyczyny aresztowania – na tyle, na ile jest to możliwe z uwagi na dobro postępowania. W szczególności konieczne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do tego, czy wniosek o tymczasowe aresztowanie nie był pretekstem do zastosowania represji za krytykę formułowaną przez dziennikarza względem władzy i jej organów
— wskazano.
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Ważny apel Rzecznika Praw Obywatelskich!
Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zaapelował także „o przeprowadzenie reformy ustawowych podstaw stosowania tymczasowego aresztowania, uwzględniającej standardy państwa demokratycznego, liczne wystąpienia Rzeczników Praw Obywatelskich, stanowiska organizacji pozarządowych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
Ponadto z uwagi na to, że doszło do aresztowania dziennikarza śledczego, Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do właściwych organów prokuratury o przedstawienie opinii publicznej podstaw prawnych i faktycznych, które zostały uznane za uzasadniające wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a także przyczyn, dla których nie uznano za wystarczające zastosowanie innego typu środków zapobiegawczych
— dodano w komunikacie.
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bip.brpo.gov.pl/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762299-rpo-reaguje-na-zatrzymanie-kraskowskiego
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