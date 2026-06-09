Prezes PiS bez ogródek po aresztowaniu dziennikarza. "Weszliśmy na drogę Łukaszenki i Putina"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Dziennikarz Leszek Kraskowski, który zajmował się niewygodną dla posła KO mec. Romana Giertycha sprawą Polnordu, został aresztowany na 3 miesiące i usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych i związane z bronią gazową bez zezwolenia. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uznał, że to tak naprawdę polowanie władzy na niewygodnych dziennikarzy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoni Skiba w rozmowie z portalem wPolityce.pl relacjonował, dlaczego aresztowany na 3 miesiące został dziennikarz Leszek Kraskowski.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. 6 czerwca wysłany został mail do policji, gdzie były groźby wobec Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, że wsiada w samochód i jedzie dokonać zabójstwa bronią palną. Działając w tym celu chciał go zmusić do przedsięwzięcia prawnych czynności służbowych w sprawie, którą założył

— mówił w rozmowie z portalem wPolityce.pl prok. Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej.

Policja zrobiła zatrzymanie samochodu, w samochodzie ujawniony został pistolet jakąś amunicję, daliśmy to do badania. Okazało się, że to jest broń gazowa, na którą jest wymagane zezwolenie, a zezwolenia nie było. No smutna sytuacja, ale nikt nie będzie brał na swoje sumienie, jakby coś się niestety stało

— dodał prok. Skiba i zaprzecza, jakoby miało chodzić bezpośrednio o sprawę Polnordu i Giertycha.

Zatrzymany dziennikarz przedstawił inną wersję wydarzeń

Dziennikarz usłyszał zarzuty dotyczące gróźb karalnych i związane z bronią palną. Co jednak istotne, sam przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. W zakresie posiadania broni odmówił składania wyjaśnień zaś w zakresie kierowania gróźb karalnych w stosunku do Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie również odmówił składania wyjaśnień i przedstawił własną wersję zdarzenia wskazując, że to nie on jest sprawcą przestępstwa, lecz osoba, która miała mu grozić nożem w innej sprawie

— przekazano w komunikacie Prokuratury Okręgowej.

Reakcja prezesa PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamieścił na X wymowny komentarz, który zapewne odnosi się do sprawy aresztowania Kraskowskiego.

Jeżeli władza urządza polowanie na niezależnych dziennikarzy i zamyka ich w więzieniach, to jest to przejaw nie siły, lecz słabości. Weszliśmy na drogę Łukaszenki i Putina

— napisał na X Jarosław Kaczyński.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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