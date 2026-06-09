Dziennikarz Leszek Kraskowski, który zajmował się niewygodną dla posła KO mec. Romana Giertycha sprawą Polnordu, został aresztowany na 3 miesiące i usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych i związane z bronią gazową bez zezwolenia. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uznał, że to tak naprawdę polowanie władzy na niewygodnych dziennikarzy.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoni Skiba w rozmowie z portalem wPolityce.pl relacjonował, dlaczego aresztowany na 3 miesiące został dziennikarz Leszek Kraskowski.
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. 6 czerwca wysłany został mail do policji, gdzie były groźby wobec Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, że wsiada w samochód i jedzie dokonać zabójstwa bronią palną. Działając w tym celu chciał go zmusić do przedsięwzięcia prawnych czynności służbowych w sprawie, którą założył
— mówił w rozmowie z portalem wPolityce.pl prok. Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej.
Policja zrobiła zatrzymanie samochodu, w samochodzie ujawniony został pistolet jakąś amunicję, daliśmy to do badania. Okazało się, że to jest broń gazowa, na którą jest wymagane zezwolenie, a zezwolenia nie było. No smutna sytuacja, ale nikt nie będzie brał na swoje sumienie, jakby coś się niestety stało
— dodał prok. Skiba i zaprzecza, jakoby miało chodzić bezpośrednio o sprawę Polnordu i Giertycha.
Zatrzymany dziennikarz przedstawił inną wersję wydarzeń
Dziennikarz usłyszał zarzuty dotyczące gróźb karalnych i związane z bronią palną. Co jednak istotne, sam przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. W zakresie posiadania broni odmówił składania wyjaśnień zaś w zakresie kierowania gróźb karalnych w stosunku do Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie również odmówił składania wyjaśnień i przedstawił własną wersję zdarzenia wskazując, że to nie on jest sprawcą przestępstwa, lecz osoba, która miała mu grozić nożem w innej sprawie
— przekazano w komunikacie Prokuratury Okręgowej.
Reakcja prezesa PiS
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamieścił na X wymowny komentarz, który zapewne odnosi się do sprawy aresztowania Kraskowskiego.
Jeżeli władza urządza polowanie na niezależnych dziennikarzy i zamyka ich w więzieniach, to jest to przejaw nie siły, lecz słabości. Weszliśmy na drogę Łukaszenki i Putina
— napisał na X Jarosław Kaczyński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762279-prezes-pis-ostro-po-aresztowaniu-dziennikarza-droga-putina
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