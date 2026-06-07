Adam Bielan, europoseł PiS, na antenie Polsat News ujawnił, że od roku spotyka się co pewien czas z Michałem Kamińskim, wicemarszałkiem Senatu, który w wyborach do Izby Wyższej reprezentował Trzecią Drogę. Nawiązał też do słynnej kolacji w swoim mieszkaniu przed zaprzysiężeniem prezydenta Karola Nawrockiego, podczas której obecny był m.in. ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Adam Bielan przed laty ściśle współpracował z Michałem Kamińskim, obydwaj byli uznawani za głównych tzw. spin doctorów Prawa i Sprawiedliwości. Jednak w 2010 Kamiński wystąpił z PiS i w późniejszych latach ściśle związał się z obecnym obozem rządzącym, a tym samym kontakty Bielana i Kamińskiego ustały. Okazało się, że to się diametralnie zmieniło przy okazji ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.
Tak, rozmawiamy tak od roku
— przyznał Adam Bielan na natenie Polsat News.
Nie chcę mówić o emocjach, ale tak, przez ponad 10 lat nie mieliśmy żadnego kontaktu, nasze drogi się rozeszły. Natomiast mniej więcej od lutego zeszłego roku czasem się widujemy. Nie są to jakieś bardzo częste kontakty, ale tak, widujemy się
— wyznał europoseł PiS.
Słynna kolacja u Bielana
Adam Bielan odniósł się ponownie do słynnej już kolacji w jego mieszkaniu z 3 lipca 2025 roku, podczas której obecni byli Michał Kamiński, prezes PiS Jarosław Kaczyński i ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dotyczyło ono kluczowej wówczas sprawy, jaką była próba podważenia wyników wyborów prezydenckich i zbliżająca się uroczystosć zaprzysiężenia nowego prezydenta. Wówczas ze strony polityków i sympatyków opcji rządzącej spadł hejt przede wszystkim na marszałka Szymona Hołownię, który jak się ostatecznie okazało, zachował się propaństwowo i nie próbował utrudniać zaprzysiężenia nowego prezydenta.
Wtedy ta kolacja była bardzo ważna, bo odbywała się tuż po wyborach w atmosferze, w której zwariowana część opozycji, szuria z frakcji „Silni Razem” Giertycha próbowała zablokować zaprzysiężenie demokratycznie wybranego prezydenta. To jest paradoks, że to jest obóz, który nazywa się obozem demokratycznym, a chciał podważyć wynik demokratycznych wyborów
— zaznaczył Bielan.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762092-bielan-ujawnil-swoje-kontakty-z-tym-czlonkiem-koalicji-tuska
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