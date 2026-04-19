„Nie żałuję tamtego spotkania, żałuję tego, jak na nie zareagowałem i że się z niego tłumaczyłem” - powiedział w Polsat News Szymon Hołownia o nagłośnionym spotkaniu z m.in. Jarosławem Kaczyńskim u Adama Bielana. Były szef Polski2050 mówił, w jaki sposób zmieniłby konstytucję, by dostosować ją do współczesnych realiów politycznych.
Hołownia: Żałuję, że się tłumaczyłem
Wspomniane spotkanie miało miejsce na początku lipca zeszłego roku. W mieszkaniu PiS Adama Bielana, oprócz europosła PiS i Szymona Hołowni, rozmawiali prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu, Michał Kamiński.
Sprawa ta wywołała lawinę oburzenia ze strony polityków i zaprzyjaźnionych mediów Platformy Obywatelskiej.
Jak Hołownia zaznaczył, samo spotkanie nie było błędem. Za błąd ocenił późniejsze swoje zachowanie.
Nie żałuję tamtego spotkania, żałuję tego, jak na nie zareagowałem i że się z niego tłumaczyłem
— mówił ówczesny marszałek Sejmu w programie Polsat News.
Zadeklarował też, że w przyszłości nie będzie unikał rozmów z Jarosławem Kaczyńskim.
Jeśli będzie taka potrzeba, zawsze będę z nim rozmawiał
— stwierdził.
Hołownia o zmianach w konstytucji
Poseł wypowiedział się też ws. ewentualnych zmian w Konstytucji i roli prezydenta.
Gdybym miał wybierać, powiedziałbym jasno: prezydent w Polsce powinien być wybierany przez parlament
— uznał polityk.
Były przewodniczący Polski 2050 wybrał zatem podobny wariant, jak miało to miejsce w 1989 r., kiedy to Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Polski Wojciecha Jaruzelskiego. Wówczas autor stanu wojennego w Polsce został wybrany jednym głosem.
Według Hołowni taki model oznaczałby osłabienie mandatu politycznego głowy państwa. Choć, jego zdaniem, miałoby to zwiększyć stabilność i ponadpartyjny charakter urzędu.
Prezydent powinien być głową państwa. Być kimś, co do którego musi się zgodzić dwie trzecie zgromadzenia
— stwierdził.
Uznał też, że kadencja prezydenta powinna wówczas trwać dłużej.
Senat izbą regionalną?
Polityk opowiedział się też za utrzymaniem dwuizbowego parlamentu, ale Senatu miałby inne zadania.
Trzeba (…) pomyśleć o tym, żeby Senat był izbą regionalną
— powiedział.
Trzeba znaleźć formułę, żeby zapraszać tam ludzi, którzy to prawo, które jest stanowione w Sejmie, czytali przez perspektywę Polski regionalnej. Federalizacja u nas się nie uda
— zaznaczył w rozmowie z Polsat News.
Jak wyjaśnił, druga izba powinna reprezentować perspektywę lokalną i regionalną w procesie legislacyjnym.
— podkreślił.
Czytaj także
SC/Polsat News
