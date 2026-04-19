Hołownia wraca do sprawy spotkania u Bielana: Będę rozmawiał z Kaczyńskim. Żałuję, że się z tego tłumaczyłem

Szymon Hołownia / autor: Fratria
Nie żałuję tamtego spotkania, żałuję tego, jak na nie zareagowałem i że się z niego tłumaczyłem” - powiedział w Polsat News Szymon Hołownia o nagłośnionym spotkaniu z m.in. Jarosławem Kaczyńskim u Adama Bielana. Były szef Polski2050 mówił, w jaki sposób zmieniłby konstytucję, by dostosować ją do współczesnych realiów politycznych.

Hołownia: Żałuję, że się tłumaczyłem

Wspomniane spotkanie miało miejsce na początku lipca zeszłego roku. W mieszkaniu PiS Adama Bielana, oprócz europosła PiS i Szymona Hołowni, rozmawiali prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu, Michał Kamiński.

Sprawa ta wywołała lawinę oburzenia ze strony polityków i zaprzyjaźnionych mediów Platformy Obywatelskiej.

Jak Hołownia zaznaczył, samo spotkanie nie było błędem. Za błąd ocenił późniejsze swoje zachowanie.

Nie żałuję tamtego spotkania, żałuję tego, jak na nie zareagowałem i że się z niego tłumaczyłem

— mówił ówczesny marszałek Sejmu w programie Polsat News.

Zadeklarował też, że w przyszłości nie będzie unikał rozmów z Jarosławem Kaczyńskim.

Jeśli będzie taka potrzeba, zawsze będę z nim rozmawiał

— stwierdził.

Hołownia o zmianach w konstytucji

Poseł wypowiedział się też ws. ewentualnych zmian w Konstytucji i roli prezydenta.

Gdybym miał wybierać, powiedziałbym jasno: prezydent w Polsce powinien być wybierany przez parlament

— uznał polityk.

Były przewodniczący Polski 2050 wybrał zatem podobny wariant, jak miało to miejsce w 1989 r., kiedy to Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Polski Wojciecha Jaruzelskiego. Wówczas autor stanu wojennego w Polsce został wybrany jednym głosem.

Według Hołowni taki model oznaczałby osłabienie mandatu politycznego głowy państwa. Choć, jego zdaniem, miałoby to zwiększyć stabilność i ponadpartyjny charakter urzędu.

Prezydent powinien być głową państwa. Być kimś, co do którego musi się zgodzić dwie trzecie zgromadzenia 

— stwierdził.

Uznał też, że kadencja prezydenta powinna wówczas trwać dłużej.

Senat izbą regionalną?

Polityk opowiedział się też za utrzymaniem dwuizbowego parlamentu, ale Senatu miałby inne zadania.

Trzeba (…) pomyśleć o tym, żeby Senat był izbą regionalną

— powiedział.

Trzeba znaleźć formułę, żeby zapraszać tam ludzi, którzy to prawo, które jest stanowione w Sejmie, czytali przez perspektywę Polski regionalnej. Federalizacja u nas się nie uda 

— zaznaczył w rozmowie z Polsat News.

Jak wyjaśnił, druga izba powinna reprezentować perspektywę lokalną i regionalną w procesie legislacyjnym.

— podkreślił. 

— podkreślił.

SC/Polsat News

