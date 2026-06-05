Dziennikarz Grzegorz Jankowski ostro skomentował list RPD do lodziarni w Pszczynie. W swoim programie zacytował sformułowanie w nim zawarte i nawiązał do własnego dziecka. „Dlaczego pani zabrała płeć mojej córce?! Kto pani dał do tego prawo?! Niech pani się odczepi od mojej córki i od dzieci” - grzmiał w Polsat News.
Zakazane lody w Pszczynie
Przez 25 lat uczniowie z czerwonym paskiem na świadectwie dostawali darmowe lody w jednej z najbardziej znanych lodziarni w Pszczynie. Burza wybuchła po tym, jak poinformowano o piśmie Rzecznik Praw Dziecka do „Lodziarni Pod Dębem”, która uznała w nim, że tradycja ta może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.
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W tej sprawie mocno zagrzmiał w swoim programie na antenie Polsat News dziennikarze Grzegorz Jankowski. Zwrócił się bezpośrednio do Rzecznik Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak.
Takie mam wrażenie, pani rzecznik. Po moim programie - bo to było wszystko wieczorem - pojechała pani do Pszczyny do tej lodziarni, ratować swój własny PR. Bo zobaczyła pani, że się afera zrobiła
— mówił dziennikarz.
Wysmażyła pani bzdurny list, w którym mówi pani, że nie można wywierać presji na dzieci, które nie mają czerwonego paska. To jest bzdura od początku do końca. Szkoda naszych pieniędzy, szkoda pieniędzy podatników na pani urząd, na takie listy i na takie bzdury
— kontynuował, nawiązując do sformułowania „osoby uczniowskie”, który znalazł się w liście RPD do pszczyńskiej lodziarni.
Pani rzecznik, czy pani nazwała moją córkę, która ma niecałe 16 lat i jest uczniem w tej chwili, „osobą uczniowską”? Czy pani nazwała moją córkę i miliony dzieci w Polsce, które w tej chwili są uczniami, „osobami uczniowskimi”?
— pytał Jankowski.
Dlaczego pani zabrała płeć mojej córce?! Kto pani dał do tego prawo?! Niech pani się odczepi od mojej córki i od dzieci - tak pani powiem, pani rzecznik! Pani nie powinna być rzeczniczką! Moja córka nie jest żadną „osobą uczniowską”, rozumie to pani?
— grzmiał Jankowski.
Fragment z tą wypowiedzią dziennikarza został mocno zauważony w sieci.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762006-dziennikarz-grzmi-nazwala-pani-moja-corke-osoba-uczniowska
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