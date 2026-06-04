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TYLKO U NAS. RPD próbuje ratować wizerunek. Król: "Decyzja jest szkodliwa dla dzieci". Gozdyra wściekła: "Jakim cudem..."

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autor: Pixabay/X
autor: Pixabay/X

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak znalazła się w ogniu krytyki po piśmie skierowanym do „Lodziarni Pod Dębem” w Pszczynie - a jej tłumaczenia tylko podgrzały atmosferę wokół sprawy. „Decyzja RPD jest szkodliwa dla dzieci” – podkreślił poseł PiS Piotr Król na antenie Telewizji wPolsce24.

Monika Horna-Cieślak tłumaczy się z pisma wysłanego do „Lodziarni Pod Dębem” w Pszczynie, która od 25 lat nagradzała tylko prymusów, czyli uczniów, którzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem. Rzecznik Praw Dziecka uznała w nim, że tradycja ta może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.

Poziom absurdalnej manipulacji skierowanej pod adresem Pani Joli i mnie osiągnął niespotykany dotąd poziom. Nie było żadnego zakazu. Wysyłamy razem z ekipą lodziarni „Lodziarnia pod Dębem” mnóstwo dobrej woli! A już 26 czerwca, wspólnie z Panią Jolą i starostwem powiatowym, organizujemy wspólną imprezę dla każdego dziecka. Będziemy wspólnie świętować i sprzeciwiać się mowie nienawiści

— stwierdziła RPD.

Telewizja wPolsce24 w Pszczynie!

26 czerwca Telewizja wPolsce24 będzie w Pszczynie, gdzie uczniom ze świadectwami z czerwonym paskiem ufunduje lody!

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Całą sprawę skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Piotr Król, poseł PiS.

Decyzja Rzecznik Praw Dziecka [o wysłaniu pisma dot. lodów tylko dla prymusów - przyp. - red.] jest szkodliwa dla dzieci. Przede wszystkim wyrazy głębokiego uznania dla każdego człowieka, który docenia dzieci i który coś z dobrego serca dla nich robi. A w tej sytuacji mówimy o 25 latach pięknej tradycji

— wskazał.

Ktoś w śląskiej miejscowości przez 25 lat nagradzał dzieci po to, żeby w tym dniu, który dla każdego dzieciaka jest ważny, radosny, bo to jest koniec roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji, że je nagradzał i efekt żałosnej działalności tak zwanego Rzecznika Praw Dziecka jest taki, że 25 lat pięknej tradycji nagradzania dzieci zostało zakończone i to najprawdopodobniej zostało zakończone na skutek tego, że ktoś napisał donos

— mówił Piotr Król.

„Przykro się na to wszystko patrzy…”

Do wspomnianego wcześniej wpisu Moniki Horny-Cieślak nawiązał Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS i były minister spraw zagranicznych.

Cały dzień Pani Rzecznik Monika Horna-Cieślak drapie się po głowie jak wybrnąć z sytuacji, którą sama sprokurowała i wymyśla coś takiego… Przykro się na to wszystko patrzy… Jak oni mają pomagać dzieciom, jak nie są w stanie pomóc sami sobie…

— napisał polityk.

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„Ratowanie wizerunku wycieczką do Pszczyny”

Wpis Moniki Horny-Cieślak skomentowała również dziennikarka Agnieszka Gozdyra.

Wysłała Pani, Monika Horna-Cieślak, list, który był po prostu głupi. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, nim sprawy zajdą za daleko i nim wmówimy dzieciom, że świat polega na tym, że wszyscy dostają szóstki, złote medale i nie ma żadnych porażek. Wysłała Pani ten list jako urzędniczka państwowa, wybierana i kontrolowana przez Sejm. Czy w Pani dorocznym sprawozdaniu znajdzie się informacja, że wysyła Pani mitygujące listy do lokalnych zakładów, jak „Lodziarnia Pod Dębem”? Jakim cudem znajduje Pani czas na tego typu działalność, a następnie ratowanie wizerunku wycieczką do Pszczyny i zdjęciem z p. Jolantą (po której, nota bene, nie widać nadmiernej radości). Czy Rzecznik Praw Dziecka naprawdę nie widzi innej przestrzeni dla swojej działalności?

— zapytała.

Telewizja wPolsce24/X/tt

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