„Lodziarnia Pod Dębem” w Pszczynie od 25 lat nagradzała na koniec roku szkolnego uczniów, którzy uzyskali świadectwo z czerwonym paskiem darmową porcją lodów. W tym roku nie może jednak tego zrobić, gdyż zażądała tego Rzecznik Praw Dziecka Monika Horny-Cieślak. Wybitni uczniowie z Pszczyny nie mają się jednak czym martwić. 26 czerwca, czyli w dniu zakończenia roku szkolnego, lody uczniom ze świadectwami z czerwonym paskiem ufunduje Telewizja wPolsce24!
„Dziennik Zachodni” ustalił, że reakcja Rzecznika Praw Dziecka na bardzo chwalebna inicjatywę „Lodziarni Pod Dębem” to skutek absurdalnego donosu jednego z rodziców.
Z bólem serca informujemy, że po raz pierwszy od 25 lat, w dniu rozdania świadectw szkolnych, nie będziemy mogli kontynuować naszej tradycji rozdawania darmowych lodów uczniom ze świadectwem z czerwonym paskiem
— poinformowali właściciele pszczyńskiej lodziarni w mediach społecznościowych i dodali, że otrzymali pismo od Rzecznika Praw Dziecka „z prośbą o zaprzestanie tej inicjatywy”.
W związku z tym jesteśmy zmuszeni zakończyć tradycję
— dodano.
O co chodzi RPD?
Rzecznik Praw Dziecka uznała, że akcje uzależniające nagrody od szkolnych ocen mogą prowadzić do niepożądanych skutków społecznych. Wskazuje, że inicjatywa „lody za pasek” może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.
Akcja Telewizji wPolsce24
Okazuje się jednak, że dobrze uczące się dzieci ostatecznie nie zostaną pokrzywdzone. Telewizja wPolsce24 26 czerwca zakupi lody uczniom z Pszczyny, którzy uzyskali świadectwa z czerwonym paskiem! Wystarczy, by uczeń z takim świadectwem przyszedł 26 czerwca do „Lodziarni Pod Dębem”, a będzie mógł zjeść loda na koszt Telewizji wPolsce24.
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761816-tylko-u-nas-tv-wpolsce24-ufunduje-lody-uczniom-w-pszczynie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.