RPD kontra 25-letnia tradycja w Pszczynie. „Czego jeszcze zakażecie?”

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/adonyig
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/adonyig

„Rzecznik Praw Dziecka bohatersko zatrzymała groźny proceder: lody za czerwony pasek. […] Przecież nic tak nie buduje dzieci jak komunikat: nie staraj się za bardzo, bo komuś może być przykro!” – podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier, który zabrał głos w sprawie afery o darmowe lody dla prymusów w Pszczynie.

„RPD zatrzymała groźny proceder”

W dyskusję włączył się Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier.

Rzecznik Praw Dziecka bohatersko zatrzymała groźny proceder: lody za czerwony pasek. Przez 25 lat dzieci w Pszczynie myślały, że nauka, wysiłek i dobre oceny mogą zostać nagrodzone gałką lodów

— napisał.

Na szczęście państwo zareagowało!

— podkreślił.

Czekamy na kolejne interwencje: zakaz medali w zawodach sportowych i zakaz dyplomów na konkursach. Bo przecież nie ma ważniejszych spraw, a skoro oddziały w szpitalach już polikwidowane, to teraz można się wziąć za lody

— zaznaczył i dodał, że „przecież nic tak nie buduje dzieci jak komunikat: nie staraj się za bardzo, bo komuś może być przykro!”.

Telewizja wPolsce24 w Pszczynie!

Okazuje się jednak, że dobrze uczące się dzieci ostatecznie nie zostaną pokrzywdzone. 26 czerwca Telewizja wPolsce24 będzie w Pszczynie, gdzie ufunduje lody uczniom ze świadectwami z wyróżnieniem, czyli z tzw. czerwonym paskiem!

Czytaj także

Prestiż biało-czerwonego paska

Przypomnijmy, tradycję rozdawania lodów zapoczątkował śp. Tadeusz Hałas, twórca kultowej „Lodziarni Pod Dębem”. Przez lata nagradzał dzieci, które osiągały świetne wyniki w nauce i mogły pochwalić się świadectwem z biało-czerwonym paskiem. W tamtych czasach takie wyróżnienie naprawdę niosło ze sobą wagę i prestiż. Dziś jego znaczenie jest niestety już zupełnie inne.

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak uznała, że akcje uzależniające nagrody od szkolnych ocen mogą prowadzić do niepożądanych skutków społecznych. Wskazuje, że inicjatywa „lody za pasek” może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.

Czytaj także

X/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych