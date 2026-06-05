„Rzecznik Praw Dziecka bohatersko zatrzymała groźny proceder: lody za czerwony pasek. […] Przecież nic tak nie buduje dzieci jak komunikat: nie staraj się za bardzo, bo komuś może być przykro!” – podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier, który zabrał głos w sprawie afery o darmowe lody dla prymusów w Pszczynie.
„RPD zatrzymała groźny proceder”
W dyskusję włączył się Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier.
Rzecznik Praw Dziecka bohatersko zatrzymała groźny proceder: lody za czerwony pasek. Przez 25 lat dzieci w Pszczynie myślały, że nauka, wysiłek i dobre oceny mogą zostać nagrodzone gałką lodów
— napisał.
Na szczęście państwo zareagowało!
— podkreślił.
Czekamy na kolejne interwencje: zakaz medali w zawodach sportowych i zakaz dyplomów na konkursach. Bo przecież nie ma ważniejszych spraw, a skoro oddziały w szpitalach już polikwidowane, to teraz można się wziąć za lody
— zaznaczył i dodał, że „przecież nic tak nie buduje dzieci jak komunikat: nie staraj się za bardzo, bo komuś może być przykro!”.
Telewizja wPolsce24 w Pszczynie!
Okazuje się jednak, że dobrze uczące się dzieci ostatecznie nie zostaną pokrzywdzone. 26 czerwca Telewizja wPolsce24 będzie w Pszczynie, gdzie ufunduje lody uczniom ze świadectwami z wyróżnieniem, czyli z tzw. czerwonym paskiem!
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Prestiż biało-czerwonego paska
Przypomnijmy, tradycję rozdawania lodów zapoczątkował śp. Tadeusz Hałas, twórca kultowej „Lodziarni Pod Dębem”. Przez lata nagradzał dzieci, które osiągały świetne wyniki w nauce i mogły pochwalić się świadectwem z biało-czerwonym paskiem. W tamtych czasach takie wyróżnienie naprawdę niosło ze sobą wagę i prestiż. Dziś jego znaczenie jest niestety już zupełnie inne.
Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak uznała, że akcje uzależniające nagrody od szkolnych ocen mogą prowadzić do niepożądanych skutków społecznych. Wskazuje, że inicjatywa „lody za pasek” może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.
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X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761934-rpd-kontra-tradycja-w-pszczynie-czego-jeszcze-zakazecie
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