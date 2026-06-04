RPD ukarze Migalskiego? Złożył na siebie donos. "Wstydzę się tej dyskryminacji..."

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak skierowała do „Lodziarni Pod Dębem” w Pszczynie kuriozalne pismo, którym zniszczyła 25-letnią tradycję tej firmy - czyli nagradzania uczniów ze świadectwem z czerwonym paskiem darmową porcją lodów. Według RPD to dyskryminacja. Zachowanie RPD spotkało się z ogromną falą krytyki w sieci. Do żenującego zachowania RPD w żartobliwy sposób nawiązał Marek Migalski, w przeszłości m.in. były europoseł PiS, obecnie publicysta i wykładowca akademicki.

Warto zaznaczyć, że wzorowi uczniowie w Pszczynie ostatecznie nie zostaną pokrzywdzeni przez nikomu niepotrzebną akcję RPD - Telewizja wPolsce24 26 czerwca ufunduje lody uczniom ze świadectwem z czerwonym paskiem, którzy tego dnia przyjdą do „Lodziarni Pod Dębem”.

Donos Migalskiego

Tymczasem Mare Migalski nawiązując do akcji RPD, złożył sam na siebie donos.

Sz. P. Moniko Horna-Cieślak, donoszę na siebie. Co pół roku wystawiam studentom oceny. Najlepsi dostają stypendia, najgorsi muszą opuścić mury uczelni

— zwrócił się do RPD Marek Migalski.

Wstydzę się tej dyskryminacji gorzej uczących się. Czy nadal mogę być profesorem uniwersyteckim? Bo już sam nie wiem

— dodał.

Biorąc pod uwagę absurdalne pismo Rzecznik Praw Dziecka do „Lodziarni Pod Dębem”, wcale nie można być pewnym, czy Monika Horna-Cieślak nie rozpatrzy donosu Migalskiego na poważnie.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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