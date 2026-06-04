„Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, z którą wczoraj się spotkałam, przyjechała do Pszczyny i zaproponowała, aby lody były w tym roku dla wszystkich dzieci, aby w ogrodzie starostwa odbyło się spotkanie dla każdego dziecka z włączeniem moich lodów” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 pani Jolanta Hałas, właścicielka „Lodziarni Pod Dębem”. Dopytywana o to, czy Horna-Cieślak utrzymuje stanowisko z pisma, żeby nie rozdawać lodów, pani Jolanta wskazała, że „trudno powiedzieć”. „Myślę, że będziemy to kontynuować” - dodała.
Tradycję rozdawania lodów zapoczątkował śp. Tadeusz Hałas, twórca kultowej „Lodziarni Pod Dębem”. Przez lata nagradzał dzieci, które osiągały świetne wyniki w nauce i mogły pochwalić się czerwonym paskiem na świadectwie. W tamtych czasach takie wyróżnienie naprawdę niosło ze sobą wagę i prestiż. Dziś jego znaczenie jest niestety już zupełnie inne.
Rzecznik Praw Dziecka uznała, że akcje uzależniające nagrody od szkolnych ocen mogą prowadzić do niepożądanych skutków społecznych. Wskazuje, że inicjatywa „lody za pasek” może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.
Jak tłumaczy się Horna-Cieślak?
Teraz Monika Horna-Cieślak tłumaczy się z pisma wysłanego do „Lodziarni Pod Dębem” w Pszczynie. Rzecznik Praw Dziecka uznała w nim, że tradycja ta może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.
Poziom absurdalnej manipulacji skierowanej pod adresem Pani Joli i mnie osiągnął niespotykany dotąd poziom. Nie było żadnego zakazu. Wysyłamy razem z ekipą lodziarni „Lodziarnia pod Dębem” mnóstwo dobrej woli! A już 26 czerwca, wspólnie z Panią Jolą i starostwem powiatowym, organizujemy wspólną imprezę dla każdego dziecka. Będziemy wspólnie świętować i sprzeciwiać się mowie nienawiści
— stwierdziła RPD.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761847-tylko-u-nas-wlascicielka-lodziarni-pod-debem-zabrala-glos
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