Nowacka wściekła na Rzecznik Praw Dziecka! Poszło o... lody

W Pszczynie doszło do kuriozalnej sytuacji. „Lodziarnia Pod Dębem”, która przez 25 lat na zakończenie roku nagradzała uczniów ze świadectwem z czerwonym paskiem darmową porcją lodów, tym razem tego nie zrobi przez protest… Rzecznik Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak. Według RPD taka akcja… może naruszać prawa dziecka i prowadzić do wykluczania. Ta sytuacja oburzyła nawet minister edukacji Barbarę Nowacką, czemu dała wyraz we wpisie na platformie X.
Barbara Nowacka nie kryła swojej irytacji kuriozalnym działaniem Rzecznik Praw Dziecka.
Szanowna Rzecznik Praw Dziecka Moniko Horna-Cieślak! Litości… Pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic warto zauważyć i nagradzać. To motywuje też inne dzieci do nauki i pracy
— napisała na X Barbara Nowacka.
Robią to szkoły, rodzice, samorządy, organizacje pozarządowe. Fajnie, że też czasem lodziarnie :). Czy inne firmy
— dodała.
Akcja Telewizji wPolsce24
Warto zaznaczyć, że wybitni uczniowie w Pszczynie nie zostaną pokrzywdzeniu absurdalną interwencją RPD. Telewizja wPolsce24 26 czerwca ufunduje lody każdemu dziecku ze świadectwem z czerwonym paskiem, które przyjdzie tego dnia do „Lodziarni Pod Dębem”.
Czytaj także
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761818-nowacka-wsciekla-na-rzecznik-praw-dziecka-poszlo-o-lody
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.