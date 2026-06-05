Zembaczyński ohydnie o Nawrockim! "Zneutralizować..."

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński wniósł język agresji w debacie publicznej na zupełnie nowy poziom. „Udział w wyborach to jest walka o to, żeby zneutralizować toksyczną rolę ustrojową prezydenta Nawrockiego, który po prostu nie dorósł do tego urzędu, który jest osobą grającą wyłącznie na konflikt” - powiedział na antenie Polsat News. Na te szokujące słowa stanowczo zareagowała poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko.
W obliczu konfrontacyjnej postawy polityków obecnego rządu, a zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej wobec prezydenta Karola Nawrockiego, opozycja często przywołuje język używany niegdyś przez tę samą ekipę wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed jego tragiczną śmiercią w Katastrofie Smoleńskiej. Dodajmy, że i samej Koalicji Obywatelskiej zdarza się odwoływać do tej narodowej tragedii, tyle że często w sposób tak haniebny, jak ostatnio Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ.
Czy użycie przez posła KO Witolda Zembaczyńskiego wyrażenia „zneutralizować”, nawet jeśli odnosi się ono „tylko” do ustrojowej roli prezydenta, oznacza powrót jego środowiska politycznego do takiego języka?
Zembaczyński chce „neutralizować”
Do ostrej wymiany zdań doszło wczoraj między posłem Zembaczyńskim a poseł Józefą Szczurek-Żelazko z PiS.
Koncepcja, w której brunatna masa Brauna pod rękę z PiS-em przejmuje władzę w Polsce i wprowadza tę plejadę absurdów, o których mówią na co dzień, czyni z Polski właściwie piekło do życia, jest niedopuszczalna. Dlatego będziemy przekonywać, że udział w wyborach [parlamentarnych w 2027 r.] to jest walka o to, żeby zneutralizować toksyczną rolę ustrojową prezydenta Nawrockiego, który po prostu nie dorósł do tego urzędu, który jest osobą grającą wyłącznie na konflikt
— powiedział Witold Zembaczyński w programie „Debata Gozdyry” na antenie Polsat News.
Kiedy poseł Józefa Szczurek-Żelazko próbowała zareagować, mówiąc, że takie słowa są „skandaliczne”, polityk KO powtórzył sformułowanie.
Kiedy zneutralizujemy tę toksyczną rolę Nawrockiego. Będziemy w stanie skutecznie Polskę rozwijać bez tego hamulcowego z Pałacu otoczonego podszeptami z PiS-u
— dodał.
To, co pan mówi, to jest skandal. Pan opowiada o prezydencie Rzeczypospolitej, że trzeba go zniwelować. Co to oznacza w pan w pana opinii? Co to znaczy?
— dopytywała Józefa Szczurek-Żelazko.
Oburzenie polityk PiS
Dodajmy, że dziennikarka Polsat News próbowała bronić Zembaczyńskiego.
Powiedział pan poseł „zneutralizować rolę”
— stwierdziła. Zgadza się, chodziło „tylko” o „zneutralizowanie roli”, tym niemniej samo to słowo ma takie a nie inne konotacje i budzi uzasadnione emocje.
Dla mnie „neutralizacja” kojarzy się z tymi działaniami, które – jak pan przedtem określił pana Brauna – brunatna niemiecka policja realizowała. Pan prezydent Nawrocki od pierwszego dnia swojej pracy na urzędzie prezydenckim powiedział, że dla niego najważniejsza będzie Polska i Polacy. I Polacy zagłosowali za takim prezydentem, który będzie miał przekonania patriotyczne, wolnościowe i będzie on chronił Polaków. I on w takim duchu podejmuje kolejne decyzje
— tłumaczyła polityk PiS.
Jeśli nawet przyjmiemy, że Koalicji Obywatelskiej nie marzy się już „dorzynanie watah”, to użycia określenia „neutralizacja” brzmi słabo również jako metafora polityczna. Jak bowiem ma się to demokracji, konstytucji i trójpodziału władzy?
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Polsat News/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761918-zembaczynski-ohydnie-o-nawrockim-zneutralizowac
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