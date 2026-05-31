Dorota Gawryluk w rozmowie w Kanale Zero oceniła najbardziej poruszające wypowiedzi mijającego tygodnia. W jej rankingu wygrały słowa Radosława Sikorskiego, który w sporze z prezydentem Polski wrócił do katastrofy smoleńskiej i co więcej przyjął stanowisko w duchu raportu Tatjany Anodiny. Dziennikarka odniosła się też do stanowiska Donalda Tuska po oświadczeniu Karola Nawrockiego ws. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Sikorski w duchu Anodiny
Przypomnijmy, że dwa dni temu szef polskiego MSZ zaatakował prezydenta Nawrockiego przywołując wersję zdarzeń katastrofy smoleńskiej, obowiązującej w mainstreamowej wersji ponad 15 lat temu.
Był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono – mimo że nie miał takich kompetencji – o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło
— mówił Sikorski w Sopocie.
Jego wypowiedź, jak podkreślają komentatorzy, jest w narracji raportu Tatjany Anodiny, szefowej komisji badającej katastrofę ze strony rosyjskiej. Ów raport został oficjalnie przedstawiony w styczniu 2011 r. Wówczas Donald Tusk przebywał na urlopie za granicą, a polska odpowiedź była spóźniona i nieskuteczna. W świat poszło wersja putinowskiej funkcjonariuszki.
„Wypowiedź haniebna i bezwstydna”
Radosław Sikorski, który brzmi jak Anodina ze swojego raportu o katastrofie smoleńskiej… To jest nie tylko nieprzyzwoita, ale ta wypowiedź była wręcz haniebna
— podkreśliła Dorota Gawryluk, która przypomniała również zachowanie mediów przed laty, publikujących z zapałem oficjalnie przyjętą wersję proputinowskiej propagandy.
Potem te sprawy zaczęły się prostować, ale też nie do końca, tak jak to powinno być
— wspominała.
Teraz, jak zaznaczyła, Sikorski jawnie wskazał winnego katastrofy.
My nie wiemy , co się stało, bo wrak jest w rękach rosyjskich. Jest to wypowiedź bezwstydna
— mówiła dziennikarka o słowach Sikorskiego.
Oczywiście polityka jest brutalną grą, ale nie lubię, gdy ktoś uderza w człowieczeństwo, a tak wypowiedź była po prostu niehumanitarna, bo nie szanuje wrażliwości osób, które straciły w katastrofie swoich bliskich
— podkreśliła.
Nawrocki ubiegł Tuska?
Dorota Gawryluk odniosła się też do słów Donalda Tuska w sprawie wszczęcia przez prezydenta Karola Nawrockiego procedury odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To efekt decyzji ukraińskiego prezydenta, zgodnie z którą tamtejszej jednostce wojskowej nadano imię „Bohaterów UPA”.
Premier zrównał niejako te dwa zdarzenia, nazywając je jednakowo - „niepokojącymi”.
Donald Tusk, który kilka chyba dni wcześniej, traktuje YouTubera ukraińskiego, który wjechał do Morskiego Oka tak drastycznie, zakazując mu wjazdu do Polski, nagle staje się łagodny wobec Zełeńskiego.
— dziennikarka nie kryła zaskoczenia.
Wydaje mi się, że premier Donald Tusk doskonale wie, jakie jest oczekiwanie społeczne. Ma badania i wie, że opłacałoby mu się jednak zareagować bardzo twardo. To, że tego nie zrobił, wynika tylko i wyłącznie z tego, że to jest propozycja Nawrockiego.
— zaznaczyła Dorota Gawryluk.
