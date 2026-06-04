Presja ma sens! Ukraina wydała zgodę ws. ekshumacji na Wołyniu

Ukraina wydała zgodę zgodę na ekshumacje szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie – poinformował szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP) Ołeksandr Ałfiorow.
Decyzję podjęto na posiedzeniu Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych
— napisał Ałfiorow na Facebooku.
Jakich miejsc dotyczy zgoda?
Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie (obecnie ulica Warszawska we Lwowie), gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku, a także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka (obecnie gmina wiejska Riwne w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego), którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku
— powiadomił szef UINP.
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Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761895-presja-ma-sens-ukraina-wydala-zgode-ws-ekshumacji-na-wolyniu
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