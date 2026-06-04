Presja ma sens! Ukraina wydała zgodę ws. ekshumacji na Wołyniu

  • Polityka
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Jest zgoda ws. ekshumacji na Wołyniu / autor: Fratria
Jest zgoda ws. ekshumacji na Wołyniu / autor: Fratria

Ukraina wydała zgodę zgodę na ekshumacje szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie – poinformował szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP) Ołeksandr Ałfiorow.

Decyzję podjęto na posiedzeniu Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych

— napisał Ałfiorow na Facebooku.

Jakich miejsc dotyczy zgoda?

Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie (obecnie ulica Warszawska we Lwowie), gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku, a także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka (obecnie gmina wiejska Riwne w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego), którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku

— powiadomił szef UINP.

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Adrian Siwek/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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