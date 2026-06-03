Rząd Tuska może się uczyć! Magyar załatwił to z Ukrainą

Węgry osiągnęły kompleksowe porozumienie z Ukrainą w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu - ogłosił węgierski premier Peter Magyar w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
Porozumienie jest wynikiem kilku tygodni intensywnych węgiersko-ukraińskich negocjacji na szczeblu ekspertów, w których uczestniczyły również organizacje społeczności węgierskiej na Zakarpaciu oraz kościoły
— oświadczył węgierski premier.
Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że rząd ukraiński zobowiązał się do wdrożenia wynegocjowanych środków do swojego systemu prawnego w najbliższej przyszłości, dzięki czemu nasi zakarpaccy rodacy będą mieli znacznie szersze prawa edukacyjne, kulturalne, językowe i polityczne niż dotychczas
— dodał Magyar.
Premier podkreślił, że jego rząd w ciągu trzech tygodni osiągnął w tej kwestii więcej niż gabinet Viktora Orbana przez dziesięć lat.
Magyar zaznaczył, że porozumienie może przyczynić się do wyrażenia przez Budapeszt zgody na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego, chociaż „Węgry nadal nie popierają przyspieszenia (przez Unię Europejską) negocjacji akcesyjnych” z Ukrainą.
Jeśli Ukrainie uda się zamknąć wszystkie 33 rozdziały akcesyjne w ciągu 10–15 lat, nasz kraj przeprowadzi prawnie wiążące referendum w tej sprawie
— zapewnił szef węgierskiego rządu.
Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w połowie maja rozpoczęcie węgiersko-ukraińskich konsultacji eksperckich na temat uregulowania praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu, gdzie żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.
Wezwanie Magyara
Pod koniec kwietnia Magyar wezwał, by „Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy”.
Szef węgierskiego rządu wymienił m.in. wymóg zdawania matur jedynie w języku ukraińskim czy konieczność posługiwania się ukraińskim w administracji publicznej czy sądach jako sprawy do uregulowania.
Zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach
— zaznaczył wówczas.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761821-rzad-tuska-moze-sie-uczyc-magyar-zalatwil-to-z-ukraina
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