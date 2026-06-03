Czystki na Węgrzech! Rząd Magyara odrzuca oskarżenia

Węgierskie media poinformowały o czystkach, do których ma rzekomo dochodzić w ministerstwie spraw zagranicznych. Rząd odrzucił te oskarżenia, podkreślając, że zwolnienia dotyczą „sług skorumpowanego systemu” pod kierownictwem Viktora Orbana.
Źródła, z którymi rozmawiał portal Telex, poinformowały, że w ostatnich dniach w MSZ zwolniono co najmniej sto osób, formalnie za obopólną zgodą i z powodu utraty zaufania. Inne informacje publikowane w węgierskich mediach sugerują, że liczba ta może być bliższa dwustu.
Pracownicy, z którymi rozmawiał Telex, stwierdzili, że decyzja władz o rezygnacji z ich usług była dla nich zaskoczeniem, zwłaszcza że wielu z nich wcześniej poparło ugrupowanie Magyara w czasie wyborów parlamentarnych.
Masowe zwolnienia urzędników
Gyorgy Laszlo Velkey, poseł rządzącej Tiszy, poinformował w poście na Facebooku, że w trakcie rozwiązywania są umowy o pracę 45 urzędników MSZ. Dodał, że dotknęło to tych pracowników, którzy byli bezpośrednio mianowani przez poprzedniego szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto. Jak twierdzi Velkey, „naruszył on wiarygodność Węgier, podważył zaufanie sojuszników i zdyskredytował kraj w ramach UE”.
Naszym celem jest jedynie zbudowanie nowej, wiarygodnej i rzetelnej dyplomacji węgierskiej, która rzeczywiście służy dobru wspólnemu, prawdziwym interesom Węgier i narodowi węgierskiemu
— zaznaczył.
Rząd w zamieszczonym we wtorek na swojej stronie internetowej komunikacie oświadczył, że rozpoczął „restrukturyzację ministerstw, której celem jest zbudowanie administracji publicznej, która rzeczywiście służy dobru wspólnemu i narodowi węgierskiemu”.
Rząd Tiszy uznaje, że znaczna część pracowników ministerstwa wykonywała swoją pracę uczciwie i profesjonalnie w ciągu ostatnich lat i nie może ponosić odpowiedzialności za nadużycia, błędy i nieludzkie decyzje rządu Orbana. Jednocześnie należy stwierdzić, że byli tacy, którzy nie byli jedynie wykonawcami, ale czynnymi sługami skorumpowanego systemu, który przez lata służył bogaceniu wąskiego kręgu władzy, a nie interesom narodu
— stwierdzono w komunikacie.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761746-czystki-na-wegrzech-rzad-magyara-odrzuca-oskarzenia
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