Poleciał kolejny sędzia ws. Ziobry. Żurek zaciera ręce

Kolejny sędzia, który nie podobał się Waldemarowi Żurkowi w sprawie o Europejski Nakaz Aresztowania Zbigniewa Ziobry, został usunięty z orzekania. Sędzia Joanna Grabowska została wyłączona od rozpoznania wniosku prokuratorów Żurka. Wcześniej usunięto sędzię Annę Nowakowską, która miała zająć się zażaleniem obrońców byłego ministra srpawiedliwości na całość postępowania dotyczącego ENA.
Minister Waldemar Żurek nie ma najmniejszych kłopotów z kolejnym wyłączaniem sędziów w sprawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wpierw doprowadził do odsunięcia od sprawy i wyrzucenia z wydziału sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego, do którego prawdopodobnie miał trafić ten wniosek. Później skutecznie uderzył w sędzię Annę Nowakowską z Sądu Apelacyjnego, która miała rozpatrzeć zażalenie obrońców Ziobry na całą procedurę wydania ENA. A teraz pozbył się sędzi Joanny Grabowskiej, która miała zdecydować o wydaniu ENA. Do sprawy nie został jeszcze wylosowany nowy sędzia.
Czytaj także
Cóż za tempo
Wniosek o wyłączenie sędzi Grabowskiej został skierowany do warszawskiego SO przed tygodniem przez neo-Prokuraturę Krajową. Z treści wniosku wyłącznie wynika, że „żurkowcom” nie podobał się światopogląd sędzi Grabowskiej. Jak powiedział wówczas rzecznik prokuratury, prok. Przemysław Nowak Grabowska miała posiadać 102 akcje TV Republika, w której - jak wynika z materiału dowodowego - jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w USA.
Sędzia Joanna Grabowska była dla Żurka bardzo niewygodna, ponieważ zapowiedziała, że wnioskiem o ENA Ziobry zajmie się dopiero wówczas, kiedy inny sąd oceni całość postępowania prokuratury, rozpatrując zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości. Ponieważ terminy ws. zażalenia wypadły na jesień, a ministrowi Waldemarowi Żurkowi się bardzo spieszy, dlatego zmieniono grafik urlopowy sądu i wyłączono sędzię Annę Nowakowską, która zażaleniem miała się zająć. Zarzucono jej brak sprzeciwu wobec wprowadzonej w poprzednich latach reformy wymiaru sprawiedliwości. W efekcie zażaleniem obrońców posła Ziobry Sąd Apelacyjny zajmie się na początku lipca.
Waldemar Żurek mocno popędza prezesów sądów, bo bez decyzji o ściganiu ENA Ziobry trudno mu będzie w ogóle wystąpić do władz USA z wnioskiem o ekstradycję.
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761802-polecial-kolejny-sedzia-ws-ziobry-zurek-zaciera-rece
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.