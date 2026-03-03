O tym, jak obecne władze potraktowały sędziego Dariusza Łubowskiego z SO w Warszawie, będzie mógł przeczytać niemal każdy na świecie. Przygotowany przez posła Marcina Romanowskiego raport nt. został właśnie opublikowany przez waszyngtoński Institute of World Politics. „To, czego jesteśmy świadkami, to celowe wykorzystywanie systemu sprawiedliwości — a w istocie całego aparatu państwowego — jako narzędzia politycznej zemsty” - napisał w mediach społecznościowych były wiceminister sprawiedliwości, dodając link do publikacji w języku polskim.
Sprawa zaszczucia sędziego Dariusza Łubowskiego, który po 8 latach kierowania sekcją spraw karnych międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie został usunięty z tego stanowiska, zbulwersowała opinię publiczną. Minister Waldemar Żurek stracił do niego zaufanie, po tym, jak uchylił Europejski Nakaz Aresztowania posła Posła Marcina Romanowskiego. Właściwie nie miał innej możliwości, bo prokuratura przedstawiła marny materiał dowodowy, a Interpol odmówił ścigania posła Romanowskiego. W uzasadnieniu swojej decyzji sędzia Łubowski nazwał działania obecnej władzy „kryptodyktaturą”. W efekcie Łubowski został – na wniosek Prokuratury Krajowej – odsunięty od orzekania w sprawie ENA Zbigniewa Ziobry.
Marcin Romanowski w opublikowanym właśnie raporcie przeanalizował funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości na przykładzie sprawy sędziego Dariusza Łubowskiego.
Raport nagłośni waszyngotoński instytut
Represje, które spotkały doświadczonego sędziego, opisuje raport „Dlaczego Polska jest niewygodna dla lewicowo-liberalnych elit europejskich? Analiza na przykładzie sprawy sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego w Warszawie”, który opublikował właśnie Institute of World Politics. To prestiżowa waszyngtońska instytucja.
W Institute of World Politics (the IWP) ukazał się mój najnowszy raport: Why Is Poland Inconvenient for Europe’s Left-Liberal Elites? An Analysis Using the Case of Judge Dariusz Łubowski of the Regional Court in Warsaw („Dlaczego Polska jest niewygodna dla lewicowo-liberalnych elit europejskich? Analiza na przykładzie sprawy sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego w Warszawie”.)
Od grudnia 2025 uwagę opinii publicznej przyciągają represje wobec sędziego Dariusza Łubowskiego – doświadczonego, szanowanego sędziego, który wydał orzeczenie niezgodne z oczekiwaniami władzy. Ten przypadek pokazał skalę używania wymiaru sprawiedliwości i całego aparatu państwa jako narzędzia do lawfare przeciwko konserwatywnej opozycji i inaczej myślącym po przejęciu władzy w grudniu 2023 przez lewicowo-liberalną, proniemiecką i probrukselską koalicję
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Marcin Romanowski.
„Celowe wykorzystywanie systemu sprawiedliwości”
Zanim sędzia Dariusz Łubowski uchylił ENA posła Romanowskiego, wydawał orzeczenia w bardzo ważnych sprawach, m.in mnie zgodził się na ekstradycje do Niemiec podejrzewanego o udział w wysadzeniu Nord Stream Ukraińca. To jednak nieposłuszeństwo względem obecnej władzy, odmowa ENA ściganego przez nią posła, stały się przyczyną szykan, jakie go spotkały.
• To postanowienie stało się punktem wyjścia do przyjrzenia się wcześniejszym, głośnym orzeczeniom sędziego Łubowskiego – zwłaszcza tym, które pokazują, jak Polska w latach rządów konserwatywnych była realnym azylem dla rodzin i dzieci. W raporcie szczególne miejsce zajmują dwie sprawy pro-family: sprawa rodziny Lisovów oraz sprawa małżeństwa den Hertog i ich syna. To właśnie w tych postępowaniach widać, jak polski wymiar sprawiedliwości potrafił powiedzieć „nie” liberalnym systemom pieczy zastępczej, gdy w grę wchodziło dobro dziecka i elementarne prawa rodziców.
• W sprawie den Hertogów rodzice uciekli z Niderlandów do Polski, by chronić swojego syna odebranego im w ramach holenderskiego systemu. W sprawie Lisova Polska stała się miejscem ochrony ojca i jego córek przed brutalną ingerencją szwedzkiego systemu, który doprowadził do rozpadu rodziny. W obu przypadkach sednem było to samo: europejskie państwo opiekuńcze, działające pod ideologiczną presją, przeciwko rodzicom, oraz polska reakcja oparta na ochronie rodziny i dobra dziecka.
• W tym kontekście raport omawia kolejne głośne orzeczenie z października 2025 roku, kiedy to sędzia Łubowski odmówił Niemcom wydania obywatela Ukrainy podejrzewanego o udział w wysadzeniu Nord Stream. Ten zestaw spraw pokazuje konsekwencję: niezależność, odwaga i gotowość do wydawania rozstrzygnięć, które nie wpisują się w oczekiwania polityczne ani międzynarodowe naciski. Był za to orzeczenie co prawda publicznie chwalony przez premiera i ministra sprawiedliwości, choć wiele może wskazywać, że były to pozory: w rzeczywistości sędzia pokrzyżował im plany przekazania Ukraińca Niemcom.
• W kontekście wyżej wymienionych orzeczeń łatwiej zrozumieć postanowienie z grudnia 2025, którym sędzia Łubowski uchylił ENA wydany wobec mnie rok wcześniej – co wywołało „trzęsienie ziemi” w kręgach administracji Tuska. I jego niezwykle mocne uzasadnienie: zakwestionowanie wiarygodności oskarżeń, wskazanie na polityczne represje, naruszanie standardów państw cywilizowanych i anihilację wiarygodności prokuratury, oraz diagnoza stanu państwa jako „kryptodyktatury”, przy określeniu działań ministrów Tuska jako „nikczemnych”.
• Raport przypomina też, że w latach 2015–2023 Polska była realnym miejscem ochrony rodziny i dobra dziecka przed ideologiczną presją. We współpracy z Węgrami Polska była państwem, które konsekwentnie blokowało agendę woke w europejskiej przestrzeni prawnej – zwłaszcza w obszarze prawa rodzinnego (instytucjonalizacja związków jednopłciowych, jednopłciowe rodzicielstwo, surogacja, tzw. zmiana płci, ideologia gender w edukacji i systemie ochrony dzieci).
• Sędzia Łubowski orzeka od 1995 r. – nie da się więc przykleić mu etykiety „neo-sędziego”. Pracował też w okresie pierwszego rządu Tuska w Ministerstwie Sprawiedliwości w obszarze międzynarodowego obrotu prawnego. Poliglota, specjalista w sprawach transgranicznych; od 2018 r. kierował sekcją spraw karnych międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie – do 2026 roku, kiedy w ramach represji został usunięty.
• Od ponad dwóch lat globalistyczna administracja Tuska prowadzi systematyczną kampanię lawfare wymierzoną we wszystkich, którzy w okresie rządów konserwatywnych odpowiadali za obszar wymiaru sprawiedliwości. To, czego jesteśmy świadkami, to celowe wykorzystywanie systemu sprawiedliwości — a w istocie całego aparatu państwowego — jako narzędzia politycznej zemsty
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Marcin Romanowski.
Raport został przetłumaczony na język polski i udostępniony w sieci.
