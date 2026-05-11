Wniosek o ekstradycję Ziobry grubym problemem Żurka i jego prokuratorów. Lewandowski: Dzisiaj i w najbliższych dniach to niemożliwe

Prokuratorzy Waldemara Żurka zaliczyli kolejną kompromitację. Adwokaci Bartosz Lewandowski i Adam Gomoła sprowadzają ich na ziemie.
Prokuratorzy Waldemara Żurka nie szybko będą mogli złożyć wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dlaczego? Wyjaśnia im to obrońca byłego ministra sprawiedliwości mec. Bartosz Lewandowski. „Formalnie wniosek o ekstradycję w celu wydania ministra Ziobro może być złożony w momencie, gdy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o tymczasowym aresztowaniu będzie prawomocne, a nie np. dzisiaj czy w najbliższych dniach” - wyjaśnił błądzącym we mgle prokuratorom.

Poseł PiS Zbigniew Ziobro wystąpił publicznie w mediach i powiedział, że jest teraz w Stanach Zjednoczonych, a prokuratorzy Waldemara Żurka ciągle nie mogą zrozumieć, jak to się stało, że były minister sprawiedliwości mógł zmienić miejsce pobytu. Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak na konferencji prasowej przyznał, że nie wie, w jaki sposób Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA, bo nie ma on polskiego paszportu. Prokuratorzy błądzą niczym dzieci we mgle, bo poseł Ziobro posługuje się ciągle dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Równie nieudolne działania prokuratury Waldemara Żurka widać, jeśli spojrzy się na próby zablokowania majątku Zbigniewa Ziobry oraz przestawienia mu pseudo-zarzutów. O druzgocących decyzjach sądów w tej sprawie przypomniał w mediach społecznościowych obrońca byłego ministra mec. Bartosz Lewandowski. Odniósł się także do szumnych zapowiedzi o ekstradycję, na którą przecież musi zgodzić się USA.

Wniosek o ekstradycję? Nie w najbliższych dniach

Mec. Lewandowski wyjaśnił prokuratorom Waldemara Żurka, że Zbigniw Ziobro nie jest obecnie poszukiwany poza terytorium Polski. Podkreślił, że wszystkie okoliczności świadczące o tym, że były minister jest dziś ofiarą politycznego prześladowania, powinny być badane w ewentualnym postępowaniu przed odpowiednimi organami W USA. A tych jest nie mało, bo wypowiedzi samego premiera Donalda Tuska, już mogą być jasną wskazówką dla amerykańskich sądów. Nie mówiąc o sposobie traktowania sędziów, którzy w sprawie Ziobry i Romanowskiego podejmowali decyzje nie po myśli obecnej władzy.

Wbrew temu, co wczoraj zapowiadał Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek formalnie wniosek o ekstradycję w celu wydania pana Ministra Zbigniewa Ziobro z USA może być złożony w momencie, gdy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o tymczasowym aresztowaniu będzie prawomocne, a nie np. dzisiaj czy w najbliższych dniach.

Prokuratura Krajowa w tym zakresie już to potwierdziła ustami prok. Przemysława Nowaka.

Być może nastąpi to we wrześniu 2026 r., bowiem wtedy Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie 3-osobowym ma rozpoznać zażalenia 3 obrońców na postanowienie Sądu Rejonowego i tylko wtedy, gdy Sąd utrzyma to orzeczenie w mocy.

Obrona w tej sprawie w całości kwestionuje prawidłowość orzeczenia Sądu o tymczasowym aresztowaniu i domaga się jego zmiany, względnie uchylenia oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Warto przypomnieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie - rozpoznając zażalenie na zabezpieczenie majątkowe - nie tak dawno podzielił stanowisko obrony, że w sprawie Zbigniewa Ziobro Prokuratura nie przedstawiła skutecznie zarzutów, bowiem m. in. skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie bez uprzednich prób przeprowadzenia czynności przedstawienia zarzutów, choć widziała, że pan Minister na stałe mieszka poza Polską.

Poza zarzutami, które kompletnie nie wynikają ze zgromadzonego materiału dowodowego i mają charakter polityczny, Prokuratura podległa Ministrowi Żurkowi potwierdza brak gwarancji sprawiedliwego procesu w Polsce.

Świadczy o tym m. in. fakt ponownego wydania postanowień o tej samej treści, które uprzednio zostały uchylone przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako nielegalne, składanie wniosków zmierzających do odsunięcia od orzekania sędziów, których orzeczenia zostały poddane krytyce przez Ministra Sprawiedliwości (casus p. sędziego Dariusza Łubowskiego), doświadczenia innych osób zatrzymanych w śledztwie, które zostały poddane skandalicznemu i poniżającemu traktowaniu (urzędniczki p. Ula i Karolina, czy ks. Michał Olszewski), a także zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego pomimo posiadanego przez niego immunitetu oraz formułowanie gróźb i próba zdyskredytowania niektórych obrońców Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego.

Poziom politycznego zaangażowania po stronie rządzących w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości jest rażący i wykracza poza standardy państw demokratycznych, co stwierdził nawet Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu o uchyleniu ENA w sprawie Romanowskiego.

Sędzia, który to stwierdził został natychmiast odsunięty od orzekania i pozbawiony funkcji.

Groźbom wobec polityków opozycji z ust członków rządu oraz kluczowych polityków obecnej władzy, towarzyszy jednoznaczne oczekiwanie pozbawienia wolności Zbigniewa Ziobro wszelkimi możliwymi (nawet bezprawnymi) środkami, a także ujawnianie prorządowym zmanipulowanych materiałów ze śledztwa.

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie mogą obecnie w Polsce liczyć na sprawiedliwe i wolne od nacisków politycznych rozpoznanie ich sprawy.

Te wszystkie okoliczności mogą, a wręcz powinny być badane w ewentualnym postępowaniu przed organami i sądem w USA. Minister Ziobro nie jest obecnie poszukiwany poza terytorium Polski

— wyjaśnił w mediach społecznościowych obrońca posła Ziobry mec. Bartosz Lewandowski.

Grillowanie do skutku”

Z argumentacją mec. Lewandowskiego w pełni zgadza się adwokat Adam Gomoła. Do całej układanki dodaje, jeszcze jeden element, na który bez wątpienia zwrócą uwagę odpowiednie instytucje w USA zajmujące się ewentualnym wnioskiem o ekstradycję. Prokuratura mimo prawomocnego uchylenia decyzji o zajęciu majątku Zbigniewa Ziobry, powołując się na te same przesłanki ponownie ten majątek zajęła.

W 100 procentach prawda.

Co ciekawe, zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobro Sąd Odwoławczy rozpozna w składzie 3 osobowym, z uwagi na szczególną zawiłość i wagę sprawy.

Sąd Rejonowy który wcześniej areszt zastosował, takiej potrzeby nie widział, pomimo pisemnego wniosku obrońców o rozpoznanie sprawy w składzie rozszerzonym.

Czyli ta obejmująca wiele tysięcy tomów akt sprawa stała się dość zawiła i ważna dopiero po zastosowaniu aresztu?

Równie ciekawe jest ponowne zajęcie majątku Ministra pomimo uchylenia wcześniejszych postanowień prokuratora w tym zakresie.

Postanowienia definitywnie uchylono (bez przekazania do ponownego rozpoznania), co powinno ostatecznie zamknąć ten temat.

Już po tygodniu, na bazie dokładnie tych samych przesłanek prokurator ponownie majątek zajął. Uważamy to za rażące złamanie prawa, wpisujące się w taktykę „grillowania do skutku”, bez oglądania się na przepisy prawa.

Minister Ziobro nie ma aktualnie w Polsce szans na sprawiedliwy proces. Niestety

— napisał na X mec. Adam Gołoma odnosząc się do informacji podanych przez mec. Lewandowskiego.

