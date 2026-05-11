Prokuratorzy Waldemara Żurka nie szybko będą mogli złożyć wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dlaczego? Wyjaśnia im to obrońca byłego ministra sprawiedliwości mec. Bartosz Lewandowski. „Formalnie wniosek o ekstradycję w celu wydania ministra Ziobro może być złożony w momencie, gdy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o tymczasowym aresztowaniu będzie prawomocne, a nie np. dzisiaj czy w najbliższych dniach” - wyjaśnił błądzącym we mgle prokuratorom.
Poseł PiS Zbigniew Ziobro wystąpił publicznie w mediach i powiedział, że jest teraz w Stanach Zjednoczonych, a prokuratorzy Waldemara Żurka ciągle nie mogą zrozumieć, jak to się stało, że były minister sprawiedliwości mógł zmienić miejsce pobytu. Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak na konferencji prasowej przyznał, że nie wie, w jaki sposób Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA, bo nie ma on polskiego paszportu. Prokuratorzy błądzą niczym dzieci we mgle, bo poseł Ziobro posługuje się ciągle dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.
Równie nieudolne działania prokuratury Waldemara Żurka widać, jeśli spojrzy się na próby zablokowania majątku Zbigniewa Ziobry oraz przestawienia mu pseudo-zarzutów. O druzgocących decyzjach sądów w tej sprawie przypomniał w mediach społecznościowych obrońca byłego ministra mec. Bartosz Lewandowski. Odniósł się także do szumnych zapowiedzi o ekstradycję, na którą przecież musi zgodzić się USA.
Czytaj także
Wniosek o ekstradycję? Nie w najbliższych dniach
Mec. Lewandowski wyjaśnił prokuratorom Waldemara Żurka, że Zbigniw Ziobro nie jest obecnie poszukiwany poza terytorium Polski. Podkreślił, że wszystkie okoliczności świadczące o tym, że były minister jest dziś ofiarą politycznego prześladowania, powinny być badane w ewentualnym postępowaniu przed odpowiednimi organami W USA. A tych jest nie mało, bo wypowiedzi samego premiera Donalda Tuska, już mogą być jasną wskazówką dla amerykańskich sądów. Nie mówiąc o sposobie traktowania sędziów, którzy w sprawie Ziobry i Romanowskiego podejmowali decyzje nie po myśli obecnej władzy.
Wbrew temu, co wczoraj zapowiadał Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek formalnie wniosek o ekstradycję w celu wydania pana Ministra Zbigniewa Ziobro z USA może być złożony w momencie, gdy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o tymczasowym aresztowaniu będzie prawomocne, a nie np. dzisiaj czy w najbliższych dniach.
Prokuratura Krajowa w tym zakresie już to potwierdziła ustami prok. Przemysława Nowaka.
Być może nastąpi to we wrześniu 2026 r., bowiem wtedy Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie 3-osobowym ma rozpoznać zażalenia 3 obrońców na postanowienie Sądu Rejonowego i tylko wtedy, gdy Sąd utrzyma to orzeczenie w mocy.
Obrona w tej sprawie w całości kwestionuje prawidłowość orzeczenia Sądu o tymczasowym aresztowaniu i domaga się jego zmiany, względnie uchylenia oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Warto przypomnieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie - rozpoznając zażalenie na zabezpieczenie majątkowe - nie tak dawno podzielił stanowisko obrony, że w sprawie Zbigniewa Ziobro Prokuratura nie przedstawiła skutecznie zarzutów, bowiem m. in. skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie bez uprzednich prób przeprowadzenia czynności przedstawienia zarzutów, choć widziała, że pan Minister na stałe mieszka poza Polską.
Poza zarzutami, które kompletnie nie wynikają ze zgromadzonego materiału dowodowego i mają charakter polityczny, Prokuratura podległa Ministrowi Żurkowi potwierdza brak gwarancji sprawiedliwego procesu w Polsce.
Świadczy o tym m. in. fakt ponownego wydania postanowień o tej samej treści, które uprzednio zostały uchylone przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako nielegalne, składanie wniosków zmierzających do odsunięcia od orzekania sędziów, których orzeczenia zostały poddane krytyce przez Ministra Sprawiedliwości (casus p. sędziego Dariusza Łubowskiego), doświadczenia innych osób zatrzymanych w śledztwie, które zostały poddane skandalicznemu i poniżającemu traktowaniu (urzędniczki p. Ula i Karolina, czy ks. Michał Olszewski), a także zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego pomimo posiadanego przez niego immunitetu oraz formułowanie gróźb i próba zdyskredytowania niektórych obrońców Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego.
Poziom politycznego zaangażowania po stronie rządzących w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości jest rażący i wykracza poza standardy państw demokratycznych, co stwierdził nawet Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu o uchyleniu ENA w sprawie Romanowskiego.
Sędzia, który to stwierdził został natychmiast odsunięty od orzekania i pozbawiony funkcji.
Groźbom wobec polityków opozycji z ust członków rządu oraz kluczowych polityków obecnej władzy, towarzyszy jednoznaczne oczekiwanie pozbawienia wolności Zbigniewa Ziobro wszelkimi możliwymi (nawet bezprawnymi) środkami, a także ujawnianie prorządowym zmanipulowanych materiałów ze śledztwa.
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie mogą obecnie w Polsce liczyć na sprawiedliwe i wolne od nacisków politycznych rozpoznanie ich sprawy.
Te wszystkie okoliczności mogą, a wręcz powinny być badane w ewentualnym postępowaniu przed organami i sądem w USA. Minister Ziobro nie jest obecnie poszukiwany poza terytorium Polski
— wyjaśnił w mediach społecznościowych obrońca posła Ziobry mec. Bartosz Lewandowski.
„Grillowanie do skutku”
Z argumentacją mec. Lewandowskiego w pełni zgadza się adwokat Adam Gomoła. Do całej układanki dodaje, jeszcze jeden element, na który bez wątpienia zwrócą uwagę odpowiednie instytucje w USA zajmujące się ewentualnym wnioskiem o ekstradycję. Prokuratura mimo prawomocnego uchylenia decyzji o zajęciu majątku Zbigniewa Ziobry, powołując się na te same przesłanki ponownie ten majątek zajęła.
W 100 procentach prawda.
— Co ciekawe, zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobro Sąd Odwoławczy rozpozna w składzie 3 osobowym, z uwagi na szczególną zawiłość i wagę sprawy.
— Sąd Rejonowy który wcześniej areszt zastosował, takiej potrzeby nie widział, pomimo pisemnego wniosku obrońców o rozpoznanie sprawy w składzie rozszerzonym.
— Czyli ta obejmująca wiele tysięcy tomów akt sprawa stała się dość zawiła i ważna dopiero po zastosowaniu aresztu?
— Równie ciekawe jest ponowne zajęcie majątku Ministra pomimo uchylenia wcześniejszych postanowień prokuratora w tym zakresie.
— Postanowienia definitywnie uchylono (bez przekazania do ponownego rozpoznania), co powinno ostatecznie zamknąć ten temat.
— Już po tygodniu, na bazie dokładnie tych samych przesłanek prokurator ponownie majątek zajął. Uważamy to za rażące złamanie prawa, wpisujące się w taktykę „grillowania do skutku”, bez oglądania się na przepisy prawa.
— Minister Ziobro nie ma aktualnie w Polsce szans na sprawiedliwy proces. Niestety
— napisał na X mec. Adam Gołoma odnosząc się do informacji podanych przez mec. Lewandowskiego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760039-ekstradycja-ziobry-bedzie-grubym-problemem-zurka-i-prokuratury
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.