Żurka fotel już parzy! Poleci kolejny sędzia ws. ENA Ziobry?

Minister Waldemar Żurek torpeduje prace warszawskich sądów ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wpierw doprowadził do odsunięcia od sprawy sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego, do którego prawdopodobnie miał trafić ten wniosek, a teraz uderza w sędzię Annę Nowakowską z Sądu Apelacyjnego, która ma rozpatrzeć zażalenie obrońców byłego ministra na postępowanie ws. ENA. „Jest wniosek prokuratury o zmianę sędzi, która miała orzekać ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry” - poinformowało RMF24.
W grudniu 2025 r. sędzia Dariusz Łubowski uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec posła Marcina Romanowskiego. Wszystko w skazywało na to, że jako wybitny specjalista w tego typu sprawach będzie się także zajmował ENA Zbigniewa Ziobry. Tymczasem chwilę po złożeniu wniosku o ENA Ziobry w lutym tego roku sędzia Łubowski został odwołany z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. To sędzia Łubowski jest autorem słów o działającej w Polsce obecnie kryptodyktaturze.
Zgodnie z przeprowadzponym w warszawskim SO losowaniem, sprawa ENA Ziobry trafiła więc do sędzi Joanny Grabowskiej, która zapowiedziała, że wnioskiem zajmie dopiero wówczas, kiedy Sąd Apelacyjny rozstrzygnie zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na całość prowadzonego przez prokuraturę postępowanie ws. tego ENA. To oznacza, że po uwzględnieniu sezonu urlopowego, sprawa ENA Ziobry trafi na wokandę jesienią. Tymczasem Waldemarowi Żurkowi pali się pod siedzeniem ministerialny fotel, głosy o jego dymisji są coraz wyraźniejsze. Przystąpił więc do ataku na sędzię, która zażaleniem ma się zająć: Annę Nowakowską z Sądu Apelacyjnego.
Żurek znalazł kolejnego człowieka Ziobry w sądzie
Jak informuje RMF24, prokuratura złożyła właśnie wniosek o wyłączenie od rozpatrywania zażalenia obrońców Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania o ENA sędzi Anny Nowakowskiej. Jego podstawą ma być to, że została 5 lat temu delegowana do tego sądu właśnie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę, a następnie powołana na stanowisko z udziałem KRS, której Żurek nie uznawał. Dziś w warszawskim SA ma się dobyć losowanie sędziów, którzy zdecydują, czy sędzia Nowakowska zostanie wyłączona. I tu pojawiają się skandaliczne doniesienia o segregacji sędziów. Według nieoficjalnych informacji w losowaniu nie będą uwzględnieni tzw. neo-sędziowie Sądu Apelacyjnego.
Pokazujcie dalej mordę swojego bandytyzmu. Niech prokurator Żurek albo Wrzosek rozpatrują osobiście ten wniosek. W przypadku sędziego Łubowskiego już pokazaliście kim jesteście
— napisał poseł PiS Dariusz Matecki na X.
Sprawdzone metody
Z podobnymi działaniami mieliśmy do czynienia ws. ENA posła Marcina Romanowskiego. W efekcie doprowadziły nie tylko odstąpienie od systemu wylosowania sędziego do sprawy o ENA Romanowskiego, ale także manipulowania grafikiem sędziów dyżurnych.
koal/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761126-zurka-fotel-juz-parzy-poleci-kolejny-sedzia-ws-ena-ziobry
