Żurek dopiął swego! Sędzia odsunięta od sprawy

  • Polityka
  • opublikowano:
Prokuratura Waldemara Żurka doprowadziła do wyłączenia sędzi Anny Nowakowskiej ze sprawy ENA Zbigniewa Ziobro. / autor: Fratria/PAP/Radek Pietruszka
Prokuratura Waldemara Żurka doprowadziła do wyłączenia sędzi Anny Nowakowskiej ze sprawy ENA Zbigniewa Ziobro. / autor: Fratria/PAP/Radek Pietruszka

Waldemar Żurek pędzi na złamanie karku ze sprawą Zbigniewa Ziobry. Sędzia Anna Nowakowska, która miała rozpatrzeć zażalenie obrońców Ziobry na postępowanie ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania została od sprawy odsunięta. Domagali się tego prokuratorzy Żurka, bo nie spodobało się im to, że sędzia nie sprzeciwiała się reformie sądownictwa wprowadzanej za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak informuje „Fakt” Sąd Apelacyjny w Warszawie „uwzględnił wniosek prokuratora i wyłączył sędzię Annę Nowakowską od rozpoznania zażalenia”.

Minister Waldemar Żurek torpeduje prace warszawskich sądów ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wpierw doprowadził do odsunięcia od sprawy sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego, do którego prawdopodobnie miał trafić ten wniosek, a teraz skutecznie uderzył w sędzię Annę Nowakowską z Sądu Apelacyjnego. To ona miała rozpatrzeć zażalenie obrońców na całą procedurę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania Ziobry. Przed tygodniem prokuratura Żurka wniosła o jej wyłączenie.

Podstawą miało być to, że została 5 lat temu delegowana do SA w Warszawie właśnie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę, a następnie powołana na stanowisko z udziałem KRS, której Żurek nie uznawał.

Czytaj także

Żurek dopiął swego

Sprawa zażalenia na procedurę wydania ENA Zbigniewa Ziobry miała zostać być, ale prokuraturze bardzo się spieszy. Jak Informuje „Fakt” sędzia Nowakowska została właśnie wyłączona z tej sprawy.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2026 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratora i wyłączył sędzię Annę Nowakowską od rozpoznania zażalenia w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania o wydanie europejskiego nakazu aresztowania

— przekazała gazecie sędzia Alicja Fronczyk.

To jedyna sędzia, której nie lubią „żurkowscy”. Chodzi im także o sędzię Joannę Grabowską, która ma ocenić sam wniosek prokuratury o Europejski Nakaz Aresztowania Zbigniewa Ziobro. Sędzia Grabowska wstrzymała jego rozpoznanie do czasu kiedy Sąd Apelacyjny wyda decyzję ws. zażalenia na całą procedurę ENA. Wyłączenia sędzi Grabwoskiej też domagają się prokuratorzy Żurka.

Czytaj także

koal/Fakt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych