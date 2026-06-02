Żurek dopiął swego! Sędzia odsunięta od sprawy

Waldemar Żurek pędzi na złamanie karku ze sprawą Zbigniewa Ziobry. Sędzia Anna Nowakowska, która miała rozpatrzeć zażalenie obrońców Ziobry na postępowanie ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania została od sprawy odsunięta. Domagali się tego prokuratorzy Żurka, bo nie spodobało się im to, że sędzia nie sprzeciwiała się reformie sądownictwa wprowadzanej za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak informuje „Fakt” Sąd Apelacyjny w Warszawie „uwzględnił wniosek prokuratora i wyłączył sędzię Annę Nowakowską od rozpoznania zażalenia”.
Minister Waldemar Żurek torpeduje prace warszawskich sądów ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wpierw doprowadził do odsunięcia od sprawy sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego, do którego prawdopodobnie miał trafić ten wniosek, a teraz skutecznie uderzył w sędzię Annę Nowakowską z Sądu Apelacyjnego. To ona miała rozpatrzeć zażalenie obrońców na całą procedurę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania Ziobry. Przed tygodniem prokuratura Żurka wniosła o jej wyłączenie.
Podstawą miało być to, że została 5 lat temu delegowana do SA w Warszawie właśnie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę, a następnie powołana na stanowisko z udziałem KRS, której Żurek nie uznawał.
Żurek dopiął swego
Sprawa zażalenia na procedurę wydania ENA Zbigniewa Ziobry miała zostać być, ale prokuraturze bardzo się spieszy. Jak Informuje „Fakt” sędzia Nowakowska została właśnie wyłączona z tej sprawy.
Postanowieniem z dnia 28 maja 2026 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratora i wyłączył sędzię Annę Nowakowską od rozpoznania zażalenia w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania o wydanie europejskiego nakazu aresztowania
— przekazała gazecie sędzia Alicja Fronczyk.
To jedyna sędzia, której nie lubią „żurkowscy”. Chodzi im także o sędzię Joannę Grabowską, która ma ocenić sam wniosek prokuratury o Europejski Nakaz Aresztowania Zbigniewa Ziobro. Sędzia Grabowska wstrzymała jego rozpoznanie do czasu kiedy Sąd Apelacyjny wyda decyzję ws. zażalenia na całą procedurę ENA. Wyłączenia sędzi Grabwoskiej też domagają się prokuratorzy Żurka.
koal/Fakt
