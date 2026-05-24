Michał Wójcik na antenie Telewizji wPolsce24 zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego wz. z kompromitacjami związanymi z interwencjami służb po fałszywych zawiadomieniach.
Po fałszywych zgłoszeniach dochodzi do kolejnych interwencji służb w budynkach należących do prawicowych dziennikarzy, czy polityków. Teraz doszło do siłowego wejścia straży pożarnej do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
Wotum nieufności
Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy PiS złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
To jest naturalna konsekwencja, dlatego że ta sprawa to jest jedna z najbardziej bulwersujących spraw w ostatnim czasie, nawet nie ostatnich miesięcy, ale ostatnich lat
— wskazał.
Widać, że państwo polskie nie reagowało na to wszystko, co się dzieje przez kilka tygodni. Te fałszywe alarmy. Dotyczy to także i państwa stacji. Dotyczy to i szefa jednej z telewizji również. Dotyczy to pana profesora Cenckiewicza
— wymieniał.
Dzisiaj już widać, że bardzo wyraźnie ta granica została przekroczona. Najpierw były śmichy, chichy, a dzisiaj mamy bardzo poważny problem, poważny kryzys wizerunkowy Donalda Tuska i jego rządu. Dlatego od rana takie starania Donalda Tuska, żeby rzeczywiście próbować wyjaśnić tę sprawę, ale przez kilka tygodni niczego nie zrobili. To jest absolutny kryzys w państwie
— dodał.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761075-nasz-news-bedzie-wotum-nieufnosci-wobec-kierwinskiego
