PiS złoży wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego. "Absolutny kryzys"

Wotum nieufności wobec Kierwińskiego / autor: PAP/Radek Pietruszka
Michał Wójcik na antenie Telewizji wPolsce24 zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego wz. z kompromitacjami związanymi z interwencjami służb po fałszywych zawiadomieniach.

Po fałszywych zgłoszeniach dochodzi do kolejnych interwencji służb w budynkach należących do prawicowych dziennikarzy, czy polityków. Teraz doszło do siłowego wejścia straży pożarnej do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.

Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy PiS złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

To jest naturalna konsekwencja, dlatego że ta sprawa to jest jedna z najbardziej bulwersujących spraw w ostatnim czasie, nawet nie ostatnich miesięcy, ale ostatnich lat

— wskazał.

Widać, że państwo polskie nie reagowało na to wszystko, co się dzieje przez kilka tygodni. Te fałszywe alarmy. Dotyczy to także i państwa stacji. Dotyczy to i szefa jednej z telewizji również. Dotyczy to pana profesora Cenckiewicza

— wymieniał.

Dzisiaj już widać, że bardzo wyraźnie ta granica została przekroczona. Najpierw były śmichy, chichy, a dzisiaj mamy bardzo poważny problem, poważny kryzys wizerunkowy Donalda Tuska i jego rządu. Dlatego od rana takie starania Donalda Tuska, żeby rzeczywiście próbować wyjaśnić tę sprawę, ale przez kilka tygodni niczego nie zrobili. To jest absolutny kryzys w państwie

— dodał.

Adrian Siwek/wPolsce24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

