Nie milkną echa pisma skierowanego przez Rzecznik Praw Dziecka Monikę Hornę-Cieślak do „Lodziarni Pod Dębem”. „Uważam, że pani rzecznik wyrządziła wiele zła, pisząc to coś, co pani w Pszczynie odebrała, moim zdaniem, jako zastraszanie” – ocenił red. Grzegorz Jankowski, prowadzący program „Punkt Widzenia” w Polsat News.
Dziennikarz Grzegorz Jankowski zamieścił wpis na platformie X, który zatytułował „Szkodliwa działalność Rzecznik Praw Dziecka”.
„Można zglajszachtować dzieci”
Jak wskazał prowadzący program „Punkt Widzenia” w Polsat News, „są dzieci mniej lub bardziej zdolne”, nie są więc takie same, jak najwyraźniej widzi to RPD.
Są też dzieci mniej lub bardziej pracowite. Są. I to też trzeba powiedzieć. Są też dzieci, które są niedopilnowane przez swoich rodziców. Są. Bo są niedopilnowane. Są dzieci zwolnione z obowiązku prac domowych i rodzice z ich pilnowania przez państwo. To trzeba też śmiało powiedzieć. A ta interwencja jest bardzo ważna
— ocenił red. Grzegorz Jankowski.
Ona nie jest drobna. Jest bardzo ważna, ponieważ ona pokazuje dzieciom i pokazuje rodzicom, że można je zglajszachtować [gleichschalten – niem., uderzać młotem kowalskim w celu wyrównania], jeżeli chodzi o poziom nauki. Nie uczyłeś się? Jesteś tak samo dobry jak ten, co ma czerwony pasek. I niech on nie pokazuje tego czerwonego paska
— podkreślił.
Odróżnianie płci jako coś złego
Zaznaczył przy tym, że „dotyczy to wielu uczniów, którzy się nie uczyli”.
Pokazuje rodzicom, że mają prawo pójść do szkoły, do nauczyciela i go zwyzywać, a mam takie przykłady tutaj za to, że nie chce poprawić oceny. To pokazuje uczniom. Pokazuje uczniom za chwilę, że odróżnianie płci będzie czymś złym. I na koniec pokazuje, że za chwilę wprowadzą w szkołach łazienki koedukacyjne i nie będzie można wejść. Do tego zmierzamy. Dlatego to jest tak ważne. Dlatego my rodzice tak bardzo się boimy. I dlatego uważam, że pani rzecznik wyrządziła wiele zła, pisząc te bzdury o osobach uczniowskich. I pisząc to coś, co pani w Pszczynie odebrała, moim zdaniem, jako zastraszanie
— dodał red. Grzegorz Jankowski.
Telewizja wPolsce24 w Pszczynie!
Okazuje się jednak, że dobrze uczące się dzieci ostatecznie nie zostaną pokrzywdzone. 26 czerwca Telewizja wPolsce24 będzie w Pszczynie, gdzie ufunduje lody uczniom ze świadectwami z wyróżnieniem, czyli z tzw. czerwonym paskiem!
Czytaj także
Lody za biało-czerwony pasek
Przypomnijmy, tradycję rozdawania lodów zapoczątkował śp. Tadeusz Hałas, twórca kultowej „Lodziarni Pod Dębem”. Przez lata nagradzał dzieci, które osiągały świetne wyniki w nauce i mogły pochwalić się świadectwem z biało-czerwonym paskiem. W tamtych czasach takie wyróżnienie naprawdę niosło ze sobą wagę i prestiż. Dziś jego znaczenie jest niestety już zupełnie inne.
Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak uznała, że 25-letnią akcja uzależniająca nagrody od szkolnych ocen może prowadzić do niepożądanych skutków społecznych. Wskazuje, że inicjatywa „lody za pasek” może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.
Czytaj także
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762021-jankowski-ostro-o-interwencji-rpd-zglajszachtowac-dzieci
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.