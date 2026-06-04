Brytyjczycy klękają dla Nowaka! Śledztwo ws. rasizmu policji

Komendant główny policji Hampshire Alexis Boon w rozmowie z BBC poinformował, że niezależny Urząd ds. Postępowania Policji (IOPC) ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry’ego Nowaka kierowali się rasizmem. Śmierć studenta polskiego pochodzenia wywołała oburzenie, w sieci pojawiają się nagrania, z ludźmi, którzy klękają w geście czci i protestu.
Dostępne publicznie nagranie z kamery nasobnej przedstawiające aresztowanie Nowaka szef policji ocenił jako „niepokojące” i „bardzo trudne do oglądania”. Podkreślił, że dochodzenie prowadzone przez policję będzie miało na celu zrozumienie, co funkcjonariusze zrobili i „dlaczego to zrobili”.
Protesty w UK
Boon poinformował, że zaangażowani w incydent funkcjonariusze nie zostali zawieszeni, ale obecnie nie pełnią służby „na pierwszej linii”. Dodał, że jeden z czterech policjantów odszedł ze służby, choć nie było to związane z incydentem.
Nawiązując do wtorkowych protestów w Southampton przeciwko działaniom policji, komendant powiedział, że część uczestników przyszła na demonstracje „z zamiarem” stosowania przemocy i powodowania zniszczeń. Podkreślił, że funkcjonariusze działali „odważnie i dzielnie”, chroniąc mieszkańców oraz porządek publiczny.
Protesty wybuchły po opublikowaniu nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, który informował, że został zraniony nożem i ma trudności z oddychaniem. W trakcie zamieszek rannych zostało 11 funkcjonariuszy, a policja zatrzymała dwie osoby.
Farage ws. morderstwa Nowaka
Śmierć 18-letniego studenta wywołała spór w brytyjskim parlamencie. Lider partii Reform UK Nigel Farage wezwał opinię publiczną do reakcji „czystą, zimną wściekłością”. Uznał również, że w Wielkiej Brytanii funkcjonują podwójne standardy, a „prawa i przywileje białych ludzi mają mniejsze znaczenie niż prawa i przywileje mniejszości etnicznych”. Poseł Partii Pracy i wyznawca sikhizmu Tan Dhesi oskarżył partię Reform UK o próbę uczynienia całej społeczności sikhijskiej „kozłem ofiarnym” w związku z zabójstwem Nowaka.
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Zapytany o słowa Farage’a, Boon oświadczył, że widzi policjantów „dzień w dzień” wykonujących swoją pracę dla wszystkich społeczności.
Nowak, 18-letni student pierwszego roku uniwersytetu w Southampton, zginął 3 grudnia 2025 r., gdy podczas powrotu do domu został pięć razy pchnięty nożem przez 23-letniego sikha Vickruma Digwę. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, zamiast udzielić pomocy Nowakowi, aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Digwy, iż został znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Podczas procesu zostało udowodnione, że oskarżenia Digwy były bezpodstawne; w poniedziałek 23-latek został skazany na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 21 latach więzienia. Prokuratura rozważa skierowanie sprawy do sądu apelacyjnego, uznając wydany w poniedziałek wyrok za zbyt łagodny.
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Klękają dla Nowaka
Brytyjczycy postanowili okazać zabitemu cześć i szacunek. W sieci publikowane są nagrania, gdzie ludzie klękają na kolano. Jest to oczywiście nawiązanie do gestu związanego z ruchem Black Lives Matter, który powstał po śmierci Georga Floyda.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761871-brytyjczycy-klekaja-dla-nowaka-sledztwo-ws-rasizmu-policji
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