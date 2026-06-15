Hiszpania sensacyjnie zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka w meczu piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem.
Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka 0:0.
Żółte kartki: Hiszpania - Pedri; Republika Zielonego Przylądka – Sidny Lopes Cabral.
Sędzia: Adham Makhadmeh (Jordania). Widzów: 67 640.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762736-sensacja-na-mundialu-hiszpanie-sobie-z-nimi-nie-poradzili
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