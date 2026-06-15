Sensacja na mundialu! Hiszpanie sobie z nimi nie poradzili

  • Sport
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK
autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Hiszpania sensacyjnie zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka w meczu piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem.

Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka 0:0.

Żółte kartki: Hiszpania - Pedri; Republika Zielonego Przylądka – Sidny Lopes Cabral.

Sędzia: Adham Makhadmeh (Jordania). Widzów: 67 640.

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tkwl/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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