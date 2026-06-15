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Aż 19 goli w niedzielnych meczach MŚ! Niemcy rozbili debiutanta, rozstrzelali się również Szwedzi

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Aż 19 goli padło w czterech niedzielnych meczach piłkarskich mistrzostw świata. / autor: PAP/EPA
Aż 19 goli padło w czterech niedzielnych meczach piłkarskich mistrzostw świata. / autor: PAP/EPA

Aż 19 goli padło w czterech niedzielnych meczach piłkarskich mistrzostw świata. Osiem z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curacao 7:1. W pozostałych Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1:0, Holandia zremisowała z Japonią 2:2, a Szwecja wygrała z Tunezją 5:1.

Starcie czterokrotnych mistrzów świata Niemiec z debiutującą na mistrzostwach świata reprezentacją Curacao miało zdecydowanego faworyta. Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie zawiedli i bez większych problemów wywalczyli komplet punktów.

Selekcjoner Curacao Holender Dick Advocaat w wieku 78 lat i 260 dni został najstarszym szkoleniowcem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Nagelsmann ma od niego 40 lat mniej i jest najmłodszym trenerem na tym turnieju.

Dwie bramki dla Niemców zdobył Kai Havertz, a po jednej dołożyli: Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown i Deniz Undav. Dla debiutantów trafił Livano Comenencia.

W drugim meczu tej grupy Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1:0 po golu Amada Diallo w 90. minucie.

Kolejne mecze w tej grupie rozegrane zostaną 20 czerwca. Niemcy zagrają z WKS w Toronto, a Ekwador z Curacao w Kansas City.

W grupie F pierwszym liderem została Szwecja, która na mundial przyjechała po wygranej w finale baraży z Polską. Skandynawowie mistrzostwa zaczęli w świetnym stylu.

Już w siódmej minucie prowadzenie dał im Yasin Ayari. Pomocnik Brighton & Hove Albion nie manifestował radości po golu, bo choć urodził się w Szwecji, to ma tunezyjskie korzenie.

Później bramki zdobyli jeszcze: Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Mattias Svanberg oraz ponownie Ayari, w doliczonym przez sędziego czasie gry.

Szwecja do fazy pucharowej mundialu poprzednio nie awansowała w 1990 roku. Co prawda nie we wszystkich turniejach od tamtego czasu brała udział, ale jeśli już na niego awansowała, to prezentowała się bardzo solidnie. W niedzielę zrobiła pierwszy krok do podtrzymania tej serii.

Zawiódł inny eliminacyjny rywal Polaków - Holandia. „Pomarańczowi” dwukrotnie obejmowali prowadzenie w meczu z Japonią, ale wygrać nie zdołali. Na gola Virgila van Dijka odpowiedział Keito Nakamura, natomiast po bramce Crysencio Summerville’a wyrównał Daichi Kamada.

20 czerwca Holandia zagra ze Szwecją w Houston, a Japonia z Tunezją w Monterrey.

Na poniedziałek zaplanowano cztery kolejne spotkania. W grupie G zmierzą się Belgia z Egiptem (godz. 21.00) i Iran z Nową Zelandią (3.00 w nocy z poniedziałku na wtorek), a w grupie H zagrają Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka (18.00) i Urugwaj z Arabią Saudyjską (o północy).

W tegorocznych mistrzostwach świata po raz pierwszy bierze udział 48 zespołów. Odbędą się 104 mecze w 16 miastach: 11 w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.

Do fazy pucharowej awansują po dwie czołowe drużyny z każdej z 12 grup oraz osiem najlepszych sklasyfikowanych na trzecich pozycjach. Finał zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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