Brazylijski sędzia Wilton Sampaio stał się światowym viralem za sprawą niezrozumiałego języka angielskiego, którego użył do wytłumaczenia czerwonej kartki dla jednego z zawodników podczas meczu otwarcia mistrzostw świata - Meksyk-RPA. Sytuację wykorzystał GKS Katowice, który wypuścił do mediów społecznościowych komiczną przeróbkę.
Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2:0 (1:0) w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany na Estadio Azteca.
Wynik jest oczywiście istotny, ale świat zajął się tematem pobocznym. Na tym mundialu swój debiut ma nowa reguła, która nakazuje tłumaczyć sędziemu decyzję po interwencji VAR. Poprzez mikrofon, arbiter objaśnia wszystkim zebranym na stadionie i przed telewizorami, dlaczego zdecydował się na taki a nie inny ruch.
Niezrozumiały angielski sędziego
Sędzia meczu otwarcia Brazylijczyk Wilton Sampaio próbował wytłumaczyć jedną z czerwonych kartek dla zawodnika RPA. Problem w tym, że chyba nie za bardzo zna język angielski, dlatego nie dało się w ogóle zrozumieć, jaka jest przyczyna usunięcia afrykańskiego zawodnika z boiska.
Na twarzach zawodników widoczna była konsternacja, ponieważ jedynym zrozumiałym zwrotem było „red card”.
Sampaio od razu stał się sławny na całym świecie. Nagranie z tej sytuacji krąży po mediach społecznościowych.
„Ino GieKSa!”
W Internecie pojawiło się już mnóstwo przeróbek. Za jedną z nich odpowiada GKS Katowice - materiał ukazał się w mediach społecznościowych. Polski klub postanowił zażartować z całej sytuacji i podłożył napisy pod słowa sędziego:
Po analizie. Mistrzostwa Świata są bardzo ważne dla każdego kibica. Mundial jest przecież co cztery lata. Ale najważniejsza jest… GieKSa. Decyzja jest tylko jedna: kupujcie karnety. Ino GieKSa!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762471-sedzia-mowi-pilkarze-w-szoku-polacy-z-genialna-przerobka
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