Emocje na stadionie w Guadalajarze! Korea Południowa zmierzyła się z Czechami

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Korea Południowa kontra Czechy / autor: PAP/EPA
Korea Południowa kontra Czechy / autor: PAP/EPA

Korea Południowa wygrała z Czechami 2:1 (0:0) w meczu grupy A piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Guadalajarze. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy, na inaugurację mundialu, Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0.

Korea Południowa - Czechy 2:1 (0:0).

Strzelcy bramek

Bramki: dla Korei Południowej - Inbeom Hwang (67); Hyeongyu Oh (80); dla Czech - Ladislav Krejci (59-głową)

Żółte kartki: Korea Płd. - Gihyuk Lee.

Sędzia: Amin Mohamed Omar (Egipt). Widzów: 44 985.

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PAP/mly

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Zespół wPolityce.pl

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