Korea Południowa wygrała z Czechami 2:1 (0:0) w meczu grupy A piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Guadalajarze. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy, na inaugurację mundialu, Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0.
Korea Południowa - Czechy 2:1 (0:0).
Strzelcy bramek
Bramki: dla Korei Południowej - Inbeom Hwang (67); Hyeongyu Oh (80); dla Czech - Ladislav Krejci (59-głową)
Żółte kartki: Korea Płd. - Gihyuk Lee.
Sędzia: Amin Mohamed Omar (Egipt). Widzów: 44 985.
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PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762439-emocje-na-stadionie-w-guadalajarze-korea-kontra-czesi
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