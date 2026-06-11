Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2:0 (1:0) w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany na Estadio Azteca. W drugim spotkaniu grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami.
Meksyk - RPA 2:0 (1:0).
Bramki: Julian Quinones (9), Raul Jimenez (67-głową).
Żółte kartki - Meksyk: Brian Gutierrez. RPA: Teboho Mokoena, Nkosinathi Sibisi.
Czerwone kartki - Meksyk: Cesar Montes (90+2). RPA: Yaya Sithole (49), Themba Zwane (84).
Sędzia: Wilton Sampaio (Brazylia). Widzów: 80 824.
Meksyk regularnie uczestniczy w mistrzostwach świata i trzeci raz jest gospodarzem turnieju. Wcześniej mundial w tym kraju odbywał się w 1970 i 1986 roku. Właśnie wtedy Meksykanie dwukrotnie dotarli do ćwierćfinału, co jest ich najlepszym wynikiem w historii. Później aż siedem razy odpadali w 1/8 finału, a cztery lata temu w Katarze nie wyszli z grupy, w której mierzyli się z Polską (0:0), Argentyną (0:2) i Arabią Saudyjską (2:1). Reprezentacja Meksyku rozegrał najwięcej meczów (61) w historii mundialu bez zdobycia trofeum.
Piłkarze RPA grają w MŚ czwarty raz, po raz pierwszy od 16 lat. Do tej pory nigdy nie udało im się wyjść z grupy. Mecz otwarcia Meksyk - RPA był powtórką z 2010 roku, gdy mundial odbywał się na południu Afryki. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.
Meksykanie jako gospodarze byli faworytem czwartkowego spotkania, gdyż wcześniej nie przegrali żadnego z siedmiu meczów mistrzostw świata rozegranych na Estadio Azteca (pięć zwycięstw, dwa remisy). W drużynie trenera Javiera Aguirre jest wielu piłkarzy grających w europejskich klubach, w tym napastnik Raul Jimenez z Fulham, który rozegrał w kadrze 127 meczów. W przeszłości występował w Atletico Madryt, Benfice Lizbona i Wolverhampton Wanderers.
W kadrze Meksyku jest doświadczony Guillermo Ochoa z AEL Limassol. Niemal 41-letni bramkarz jest jednym z trzech piłkarzy, obok Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego, który uczestniczył we wszystkich mistrzostwach świata od 2006 roku. To jego szósty turniej, choć obecnie jest rezerwowym.
Natomiast reprezentacja RPA jest oparta na zawodnikach grających w krajowych klubach: Orlando Pirates - mistrzu RPA i Mamelodi Sundowns - zwycięzcy ostatniej edycji Afrykańskiej Ligi Mistrzów. Jednym z nielicznych piłkarzy grających w Europie jest napastnik Lyle Foster z Burnley, który w tym sezonie spadł z Premier League.
Na Stadionie Azteków zgromadziło się ponad 80 tysięcy kibiców. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli. Podczas prezentacji drużyn i odgrywania hymnów, zgodnie z nowymi wytycznymi FIFA, na środek boiska wyszli wszyscy piłkarze, a nie tylko podstawowe jedenastki.
Raul Jimenez już na początku meczu miał doskonałą okazję, ale jego strzał obronił Ronwen Williams. Południowoafrykański bramkarz w 9. minucie podał niedokładnie do obrońcy, który miał problemy z przyjęciem piłki. Błąd piłkarzy RPA wykorzystał Julian Quinones, który strzelił pierwszego gola turnieju. Zawodnik klubu Al-Qadsiah, wicekról strzelców Saudi Pro League w 20. min uderzył z dystansu, a piłka przeleciała nad poprzeczką.
Na półmetku pierwszej oraz drugiej połowy sędzia zarządził przerwę na uzupełnienie płynów przez piłkarzy. Takie przerwy będą w każdym meczu turnieju.
Quinones w 40. min miał doskonałą okazję na zdobycie drugiej bramki, ale trafił w słupek. Pod koniec pierwszej połowy pierwszy celny strzał w drużynie RPA oddał z dystansu Mbekezile Mbokazi, lecz Raul Rangel pewnie obronił.
Na początku drugiej połowy bramkarz Williams znów popełnił błąd przy wyprowadzeniu piłki, podając do meksykańskiego piłkarza, ale tym razem nie zakończyło się to utratą bramki.
Yaya Sithole w 49. min dostał czerwoną kartkę, gdy jako ostatni obrońca sfaulował Briana Gutierreza. Meksykanie wykonywali rzut wolny, lecz Jimenez trafił w mur.
Piłkarze z RPA stwarzali zagrożenie tylko po uderzeniach z dystansu. Drugi celny strzał oddał Aubrey Modiba, a trzeci - Aubrey Modiba.
Roberto Alvarado w 67. min dośrodkował w pole karne, a Jimenez głową podwyższył na 2:0. Była to jego 46. bramka w reprezentacji Meksyku. W klasyfikacji wszechczasów zajmuje drugie miejsce, ex aequo z Jaredem Borgettim. Prowadzi Javier Hernandez z 52 golami.
Drużyna RPA kończyła mecz w dziewiątkę, gdyż w 84. min czerwoną kartkę za uderzenie rywala w głowę otrzymał rezerwowy Themba Zwane. Natomiast w doliczonym czasie z boiska wyrzucony został Meksykanin Cesar Montes, który sfaulował próbującego wbiec z piłką w pole karne Khuliso Mudau.
W meczu otwarcia wystąpił 17-letni meksykański pomocnik Gilberto Mora, który jest najmłodszym piłkarzem turnieju.
Drugi mecz grupy A, w którymm Korea Południowa zmierzy się z Czechami, rozpocznie się o godzinie 4.00 czasu polskiego.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762438-dwa-gole-i-trzy-czerwone-kartki-mecz-otwarcia-za-nami
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