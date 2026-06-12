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"Kocham piłkę". Poseł PL2050 zadeklarował, po czym zaliczył spektakularną wtopę

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Poseł PL2050 Paweł Śliz na Sali Plenarnej w Sejmie / autor: PAP/Leszek Szymański
Poseł PL2050 Paweł Śliz na Sali Plenarnej w Sejmie / autor: PAP/Leszek Szymański

Paweł Śliz z Polski 2050 zdradził, kogo chciałby widzieć wznoszącego puchar za mistrzostwa świata w piłkę nożną. „Chciałbym, żeby Italia była mistrzem świata. Naprawdę, kocham piłkę” - powiedział w rozmowie z dziennikarzem w Sejmie. Problem w tym, że „Squadra Azzurra” nie dostała się na mundial trzeci raz z rzędu…

Mistrzostwa świata w piłkę nożną rozpoczęły się wczoraj. Pierwszy raz w historii na turnieju finałowym zameldowało się 48 kadr narodowych. W meczu otwarcia Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki.

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Wśród nich nie znalazła się reprezentacja Włoch, która od kilku lat znajduje się w bardzo głębokim kryzysie.

Poseł Polski 2050 Paweł Śliz udzielił w Sejmie wypowiedzi ws. mundialu. Parlamentarzysta wykazał się brakiem podstawowej wiedzy w temacie Squadra Azzurra, o co ciężko, ponieważ upadek reprezentacji Włoch jest obecnie jednym z najbardziej jaskrawych w świecie futbolu…

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Italia była mistrzem świata”

Chciałbym, żeby Italia była mistrzem świata. Naprawdę, kocham piłkę

— powiedział Śliz.

Ale to się nie stanie

— odpowiedział dziennikarz.

Ja wierzę w cuda, może coś się wydarzy

— skontrował poseł PL2050.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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