Paweł Śliz z Polski 2050 zdradził, kogo chciałby widzieć wznoszącego puchar za mistrzostwa świata w piłkę nożną. „Chciałbym, żeby Italia była mistrzem świata. Naprawdę, kocham piłkę” - powiedział w rozmowie z dziennikarzem w Sejmie. Problem w tym, że „Squadra Azzurra” nie dostała się na mundial trzeci raz z rzędu…
Mistrzostwa świata w piłkę nożną rozpoczęły się wczoraj. Pierwszy raz w historii na turnieju finałowym zameldowało się 48 kadr narodowych. W meczu otwarcia Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki.
Czytaj także
Wśród nich nie znalazła się reprezentacja Włoch, która od kilku lat znajduje się w bardzo głębokim kryzysie.
Poseł Polski 2050 Paweł Śliz udzielił w Sejmie wypowiedzi ws. mundialu. Parlamentarzysta wykazał się brakiem podstawowej wiedzy w temacie Squadra Azzurra, o co ciężko, ponieważ upadek reprezentacji Włoch jest obecnie jednym z najbardziej jaskrawych w świecie futbolu…
„Italia była mistrzem świata”
Chciałbym, żeby Italia była mistrzem świata. Naprawdę, kocham piłkę
— powiedział Śliz.
Ale to się nie stanie
— odpowiedział dziennikarz.
Ja wierzę w cuda, może coś się wydarzy
— skontrował poseł PL2050.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762449-kocham-pilke-sliz-zadeklarowal-po-czym-zaliczyl-wtope
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.