Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zapowiedział w Kłodzku powrót do władzy „nie po zemstę, ale by postawić państwo na nogi”. „Rozliczymy bandytów, rozliczymy złodziei, rozliczymy obrzydliwych sprawców przestępstw” - zapewnił.
PiS zorganizowało w centrum Kłodzka (Dolnośląskie) spotkanie z wyborcami, na którym przemawiali prezes tej partii Jarosław Kaczyński, oraz wiceprezes i kandydat tego ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek.
„To jest chaos, to jest bałagan”
Czarnek przekonywał, że PiS wróci do władzy „nie po zemstę”.
Zemsta charakteryzuje ludzi Koalicji Obywatelskiej i koalicji 13 grudnia (…) Oni wymyślili kategorię przestępstwa, bez złamania prawa. To jest chaos, to jest bałagan, to jest złodziejstwo, to jest obrzydlistwo Koalicji Obywatelskiej
— mówił wiceprezes PiS.
Podkreślał, że PiS zamierza wrócić po władzę, aby „postawić państwo na nogi”.
Aby przywrócić wielkie inwestycje, żeby dawać coraz więcej dobrej pracy młodym i starszym ludziom, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby zagwarantować dużo niższe ceny energii, ciepła systemowego w waszych mieszkaniach
— wyliczał.
Wskazywał przy tym, że cele te zostaną zrealizowane, kiedy – jak mówił – będą im towarzyszyć „rozliczenia zgodne z prawem”.
Rozliczenia zgodne z prawem tych, którzy prawo jawnie łamią (…) Rozliczymy bandytów, rozliczymy złodziei, rozliczymy obrzydliwych sprawców przestępstw
— mówił.
Wiceprezes PiS mówił też o głośnej w tym roku sprawie przestępstw pedofilskich w Kłodzku, czyli o procesie małżeństwa Kamili L. (byłej działaczki lokalnych struktur KO) i jej 45-letniego męża. Oboje zostali skazani nieprawomocnymi wyrokami – kobieta na 6,5 roku więzienia, a mężczyzna na 25 lat. Czarnek mówił też o aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764274-mocne-przemowienie-czarnka-w-klodzku-rozliczymy-zlodziei
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