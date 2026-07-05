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Mocne przemówienie Czarnka w Kłodzku! "Rozliczymy bandytów, rozliczymy złodziei"

  • Polityka
  • opublikowano:
Przemysław Czarnek w Kłodzku / autor: PAP/Maciej Kulczyński
Przemysław Czarnek w Kłodzku / autor: PAP/Maciej Kulczyński

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zapowiedział w Kłodzku powrót do władzy „nie po zemstę, ale by postawić państwo na nogi”. „Rozliczymy bandytów, rozliczymy złodziei, rozliczymy obrzydliwych sprawców przestępstw” - zapewnił.

PiS zorganizowało w centrum Kłodzka (Dolnośląskie) spotkanie z wyborcami, na którym przemawiali prezes tej partii Jarosław Kaczyński, oraz wiceprezes i kandydat tego ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek.

To jest chaos, to jest bałagan”

Czarnek przekonywał, że PiS wróci do władzy „nie po zemstę”.

Zemsta charakteryzuje ludzi Koalicji Obywatelskiej i koalicji 13 grudnia (…) Oni wymyślili kategorię przestępstwa, bez złamania prawa. To jest chaos, to jest bałagan, to jest złodziejstwo, to jest obrzydlistwo Koalicji Obywatelskiej

— mówił wiceprezes PiS.

Podkreślał, że PiS zamierza wrócić po władzę, aby „postawić państwo na nogi”.

Aby przywrócić wielkie inwestycje, żeby dawać coraz więcej dobrej pracy młodym i starszym ludziom, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby zagwarantować dużo niższe ceny energii, ciepła systemowego w waszych mieszkaniach

— wyliczał.

Wskazywał przy tym, że cele te zostaną zrealizowane, kiedy – jak mówił – będą im towarzyszyć „rozliczenia zgodne z prawem”.

Rozliczenia zgodne z prawem tych, którzy prawo jawnie łamią (…) Rozliczymy bandytów, rozliczymy złodziei, rozliczymy obrzydliwych sprawców przestępstw

— mówił.

Wiceprezes PiS mówił też o głośnej w tym roku sprawie przestępstw pedofilskich w Kłodzku, czyli o procesie małżeństwa Kamili L. (byłej działaczki lokalnych struktur KO) i jej 45-letniego męża. Oboje zostali skazani nieprawomocnymi wyrokami – kobieta na 6,5 roku więzienia, a mężczyzna na 25 lat. Czarnek mówił też o aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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