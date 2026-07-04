Kilka dni temu Polską wstrząsnęła historia związana z próbą otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej. O sytuacji dowiedzieliśmy się z książki wywiadu-rzeki, który z obecnym prezydentem przeprowadził prof. Andrzej Nowak. Z całej sytuacji zakpić postanowił dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz.
Wydawnictwo „Biały Kruk” wydaje książkę, wywiad rzekę profesora Andrzeja Nowaka z prezydentem Karolem Nawrockim pod tytułem „Skąd się wziął Karol Nawrocki”. Do sieci trafił fragment wywiadu, w którym prezydent Karol Nawrocki opowiedział o poważnym kryzysie, nagłej chorobie, która dotknęła go podczas prezydenckiej kampanii wyborczej. Zdaniem prof. Nowaka w kampanii prezydenckiej próbowano otruć Nawrockiego.
Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu – i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu Egzorcysta – kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut
— opowiada Nawrocki.
Drwiny Stankiewicza
Z całej sytuacji zakpił dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz, który w swoje żarty z sytuacji wplątał na dodatek śp. Lecha Kaczyńskiego.
Nawrocki pokazuje, że Putin chciał go otruć i to zanim został jeszcze prezydentem. O ile wielu trucizn Putina nie przeżyło, to pan prezydent co prawda się zwymiotował, ale tę truciznę przeżył, co pokazuje, że jest niezniszczalny, co generalnie powinno nam wszystkim poprawić ducha, bo co do zasady jako Polacy obawiamy się Putina, mamy prezydenta, który przeżył zamach z ręki Putina. Gdzie tam Lechowi Kaczyńskiemu do Karola Nawrockiego, on akurat zamachu putinowskiego nie przeżył
— bredził Stankiewicz.
kk/X/Onet/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764218-stankiewicz-zakpil-z-proby-otrucia-nawrockiego
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