Osobisty wpis Millera! „To okazuje się największym bogactwem”

Były premier RP, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz członek PZPR, Leszek Miller świętuje 80. urodziny, podkreślając, że największym bogactwem jego życia okazały się pamięć, przyjaźnie i życzliwość, które – jak pisze – towarzyszyły mu przez sześć dekad spędzonych u boku żony oraz lata politycznej aktywności.
Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy przesłali życzenia z okazji rocznicy moich urodzin
— napisał Leszek Miller.
80 lat, z tego 60 spędzonych wspólnie z Aleksandrą, to szmat czasu. Tysiące poznanych ludzi, niezliczone spotkania, sukcesy i porażki, chwile, z których jestem dumny, ale też takie, o których najchętniej bym zapomniał
— przyznał.
„To okazuje się największym bogactwem”
Patrząc dziś wstecz widzę wyraźnie, że to właśnie pamięć, serdeczność, przyjaźnie i życzliwość okazują się największym bogactwem. Wasze życzenia przypomniały mi o tym w najpiękniejszy sposób
— zaznaczył Leszek Miller.
Dzięki Wam ten jubileusz stał się dla mnie nie tylko okazją do wspomnień, ale także źródłem wiary, że warto było przeżyć te osiemdziesiąt lat właśnie tak, jak je przeżyłem. Serdecznie dziękuję
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764175-osobisty-wpis-millera-to-okazuje-sie-najwiekszym-bogactwem
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