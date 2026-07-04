Osobisty wpis Millera! „To okazuje się największym bogactwem”

  • Polityka
  • opublikowano:
Leszek Miller / autor: Fratria/X/@LeszekMiller
Leszek Miller / autor: Fratria/X/@LeszekMiller

Były premier RP, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz członek PZPR, Leszek Miller świętuje 80. urodziny, podkreślając, że największym bogactwem jego życia okazały się pamięć, przyjaźnie i życzliwość, które – jak pisze – towarzyszyły mu przez sześć dekad spędzonych u boku żony oraz lata politycznej aktywności.

Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy przesłali życzenia z okazji rocznicy moich urodzin

— napisał Leszek Miller.

80 lat, z tego 60 spędzonych wspólnie z Aleksandrą, to szmat czasu. Tysiące poznanych ludzi, niezliczone spotkania, sukcesy i porażki, chwile, z których jestem dumny, ale też takie, o których najchętniej bym zapomniał

— przyznał.

„To okazuje się największym bogactwem”

Patrząc dziś wstecz widzę wyraźnie, że to właśnie pamięć, serdeczność, przyjaźnie i życzliwość okazują się największym bogactwem. Wasze życzenia przypomniały mi o tym w najpiękniejszy sposób

— zaznaczył Leszek Miller.

Dzięki Wam ten jubileusz stał się dla mnie nie tylko okazją do wspomnień, ale także źródłem wiary, że warto było przeżyć te osiemdziesiąt lat właśnie tak, jak je przeżyłem. Serdecznie dziękuję

— dodał.

Czytaj także

X/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych