Tego jeszcze nie było! Miller o TVP: Opanowana przez banderowców!

Były premier RP, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz członek PZPR, Leszek Miller od dłuższego czasu mocno krytykuje publicznie ukraiński nacjonalizm i jego czarną historię – ludobójstwo na Polakach. Tym razem odniósł się do skandalicznych słów wypowiedzianych na antenie TVP przez dr. Kazimierza Wóycickiego. Miller ocenił całą Telewizję Polską.
Były szef polskiego rządu odniósł się do wpisu Jacka Sasina. Polityk Prawa i Sprawiedliwości skrytykował fakt, że w mediach publicznych pojawiła się wypowiedź dr. Wóycickiego, który zrównał Armię Krajową z ludobójcami z UPA, ale też oskarżył polskich bohaterów o zbrodnie wojenne.
Jacek Sasin przypomniał, że TVP jest hojnie dotowana państwowymi pieniędzmi.
Za nasze pieniądze zrównuje się AK z UPA. Hańba
– napisał Jacek Sasin.
Reakcja Millera
Wpis Leszka Millera jest jeszcze mocniejszy. Były premier przekonuje, że Telewizja Polska została opanowana „przez banderowców”.
Zrównuje się w TVP opanowanej przez banderowców
– czytamy we wpisie Leszka Millera.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762593-tego-jeszcze-nie-bylo-miller-o-tvp-opanowana-przez-banderowcow
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