Dr Kazimierz Wóycicki, który stwierdził na antenie TVP Info w likwidacji, że „Polacy też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu”, ma w swoim dorobku wiele podobnych „kwiatków”. Nie milkną komentarze po skandalicznym występie w siłowo przejętej przez rząd Tuska telewizji publicznej. Przypomniano m.in. jego artykuły na temat reparacji.
Telewizja publiczna po siłowym przejęciu przez rząd Tuska zabrała się za „odkłamywanie” przekazu medialnego i „walkę z dezinformacją”, lecz do jednego z mających służyć temu celowi programów redaktor Mateusz Dolatowski zaprosił „eksperta” opowiadającego o Polakach, którzy „też nabijali na Widły, właśnie na tym Wołyniu”. Zareagował na to jedynie polityk Konfederacji, Michał Nieznański.
Haniebny występ Wóycickiego
To kolejny raz, kiedy TVP pod wodzą Tomasza Syguta nie do końca zdaje sobie sprawę, że nie bez powodu ma w nazwie przymiotnik „polska”. Haniebna wypowiedź publicysty Kazimierza Tadeusza Wóycickiego w programie „Kłamstwo nie przejdzie” wywołała prawdziwą burzę w sieci. Mateusz Dolatowski, jeden z najgorliwszych propagandystów, najpierw stwierdził, że wypowiedź Andrzeja Szeptyckiego o UPA była „wycięta z kontekstu”, a następnie zaprosił do dyskusji. Z dyskusji wyniknęło m.in., że „ta metafora Andrzeja Szeptyckiego jest za słaba”.
Myślę, że to jest zjawisko ludzi młodych którzy nie wiedzą co to jest walka są zideologizowani nie znają historii Ukrainy i dlatego nie potrafią zrozumieć tamtej strony
— ocenił Wóycicki, dyskutując z Michałem Nieznańskim z Konfederacji.
Gdy polityk odparł, że faktycznie, nie rozumie ludzi, którzy nabijali kobiety i dzieci na Widły, publicysta zakrzyknął:
Polacy też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu, niech pan poczyta polskich historyków, Motyka i tak dalej. Trzeba się uczyć panie pośle. Uczyć, uczyć jeszcze raz.
Pojawiły się liczne komentarze. Publikujemy te najciekawsze:
„TVP w likwidacji” do prawdziwej likwidacji! Tego ścieku nie da się już uratować.
— napisał Marcin Warchoł, były minister sprawiedliwości.
„AK to UPA, Polacy też nabijali na widły”. To jest misja Telewizji Publicznej ? Nowa jakość w TVP - uśmiechacie się dalej?!
— pytał europoseł Bogdan Rzońca.
Skandal! Pseudohistoryk mówi w TVP, że „AK to jest UPA (…) Polacy też nabijali na widły”. Jeśli ktoś ma wątpliwości czy ustawa zakazująca gloryfikację banderowców i kłamstw o zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN UPA jest konieczna, to niech posłucha tego … . #StopBanderyzmowi
— napisał Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.
To się w głowie nie mieści
— skomentował mecenas Bartosz Lewandowski.
Kazimierz Wóycicki. W 2017 r. opublikował w „Rzeczpospolitej” artykuł, w którym pisał, że domaganie się od Niemców odszkodowań jest niemoralne, gdyż psuje stosunki polsko-niemieckie
— wskazał prof. Stanisław Żerko.
Blog Wóycickiego też jest „interesujący”
Podobnie ciekawych historii jest więcej. Kazimierz Wóycicki prowadzi blog w serwisie WordPress, gdzie m.in. zachwycał się wywiadem gen. Piotra Pytla dla „Gazety Wyborczej” (tak, tym zatytułowanym „Rosja już tu jest”), atakował rząd PiS za obronę granicy polsko-białoruskiej („Oskarżam rząd PIS o spowodowanie cierpień dziesiątków i setek ludzi na granicy z Białorusią. Reakcja rządu PiS i władz tej partii na prowokację reżymu Łukaszenki, nacechowana jest bezmyślnością i niekompetencją, za którą kryje się chęć instrumentowania powstałego konfliktu w polityce wewnętrznej” - pisał), stawiał Jarosława Kaczyńskiego czy Viktora Orbana w jednym rzędzie z Putinem („Po Putinie Orbán i Kaczyński”, tj: kiedy rosyjski zbrodniarz przegra wojnę z Ukrainą, w swoich krajach przegrają Orban i Kaczyński), czy… gloryfikował ukraińskich nacjonalistów, którzy mordowali Polaków.
Szukam w polskiej Wikipedii. Hasła „Roman Szuchewycz” kojarzy go prawie wyłącznie z odpowiedzialnością za rzeź wołyńską. Wszystkie niemal przywołania wyszukarki kojarzą Szuchewicza rownież z „rzezią wołyńską”. W oczach autorów tych artykułów Roman Szuchewicz ma być jedynie zbrodniarzem. Niezależnie od tego, co myśli się o współodpowiedzialności Szuchewicza, jest to gigantyczne zafałszowanie i uproszczenie. Szuchewicz jest twórcą potężnej formacji wojskowej skierowanej przeciw III Rzeszy oraz sowieckiej Rosji. Organizuje ją i kieruje. Jest i powinien być również dla Polaków postacią o cechach bohatera, nawet jeśli ma być to bohater z gorzką skazą współwiny za zbrodnię. Dzieje pełne są jednak wielkich bohaterów z wielkimi grzechami. Nie można oceniać ich jednostronnie
— pisał m.in. o Szuchewyczu w 2014 r.
Już wtedy również podkreślał „analogię między UPA i AK”.
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X/TVP Info w likwidacji/kazwoy.wordpress.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762587-polacy-nabijajacy-na-widly-to-nie-wszystko-o-ekspercie-tvp
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