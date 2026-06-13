Na antenie neo-TVP INFO doszło do absolutnie skandalicznej sytuacji. Zaproszony przez tą stację ekspert wypowiadał się w sposób obraźliwy dla ofiar ludobójstwa na Wołyniu, zrównywał też wprost UPA z polskimi bohaterami. Wywołało to bardzo ostry spór z obecnym w studiu politykiem Konfederacji. Zaproszony przez neo-TVP Info historyk aż trząsł się ze złości, pouczając i obrażając przedstawiciela Konfederacji.
Przed wspomnianą wymianą zdań pracownik neo-TVP Info prowadzący program wygłosił absurdalny manifest, będący obroną wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za jego słowa, w których zrównał UPA z Żołnierzami Wyklętymi.
Jak w ogóle się przesłucha całą wypowiedź ministra Szeptyckiego, to mam wrażenie, że nie jest aż tak kontrowersyjna, jak niektórzy wyciągając tylko to jedno zdanie, to zdanie to było „to byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni”, ale jak się przesłucha całą tę dyskusję, to okazuje się, że ta wypowiedź jest wycięta z kontekstu. To nie o to chodzi, że ja będę bronił Andrzeja Szeptyckiego, bo nawet go nie broni przewodnicząca Polski 2050 i nie tłumaczy, ani sam pan profesor Szeptycki nie postanowił się jakoś wytłumaczyć z tego, natomiast ta wypowiedź jest niejako wyjęta z kontekstu
— powiedział prowadzący program. Po czym zadał absurdalne pytanie obecnemu w studiu politykowi Konfederacji, Michałowi Nieznańskiemu.
Natomiast panie pośle, no co, będziemy teraz szukać Ukraińców, Żydów, kogo będziemy szukać w rządzie?
— zapytał prowadzący.
Absolutnie powiedzieliśmy wprost, że nie za to, że ma korzenie jakie ma, każdy ma jakieś, to jest zdecydowanie normalne. Natomiast za to, co powiedział, porównując ludobójstwo stutysięczne do walczącej z Sowietami polskiej armii podziemnej, co jest po prostu haniebne i jest kłamstwem…
— spokojnie wyjaśniał Nieznański, ale jego wypowiedź została przerwana poprzez naciśniecie czerwonego przycisku przez obecnego w studiu „eksperta”, historyka dr Kazimierza Wóycickiego.
Takiego porównania nie było
— bronił Szeptyckiego Wóycicki.
Ja się panu Michałowi bardzo dziwię jako posłowi Konfederacji, bo Konfederacja silnie pielęgnuje pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Porównanie Żołnierzy Wyklętych do UPA no nie ulega żadnej wątpliwości z uwagi na współpracę po wojnie. Mało tego, ja nawet mam żal…
— dodał. W tym momencie polityk Konfederacji nie wytrzymał i przerwał z kolei wypowiedź eksperta neo-TVP Info.
„To jest kpina”
To jest kpina. Wie pan co? Jak pan jest doktorem, to pan kpi sobie teraz ze 100 000 Polaków pomordowanych przez tych szowinistów na Ukrainie. Kpi pan sobie z tego, są jednak pewne granice bezczelności historycznej
— mówił Nieznański.
Panie przedstawicielu Konfederacji, sekunda, nie będziemy się kłócić…
— wtrącił się prowadzący, po czym przekazał głos Wóycickiemu, by miał możliwość dalej obrażać pamięć pomordowanych na Wołyniu.
Pana charakteryzuje haniebna niewiedza na temat Ukrainy. Natomiast ja uważam, że w ogóle ta metafora Andrzeja Szeptyckiego jest za słaba. Ja uważam, że stosunki polsko-ukraińskie powinny być oparte na zrozumieniu, że AK i UPA to jest dwie narodowyzwoleńcze armie i już w czasie wojny były spotkania. Po wojnie 27 dywizja wołyńska spotykała się z weteranami UPA i podawali sobie rękę. Pan jest człowiekiem tak młodym, pan nigdy nie walczył. W związku z czym dlatego jest pan tak radykalny
— wypalił trzęsąc się ze złości ekspert neo-TVP INFO.
Bez takich argumentów ad personam
— w ten sposób o dziwo nawet prowadzący uznał za stosowne bronić polityka Konfederacji, najwyraźniej widząc, że zaproszony do studia historyk wyraźnie przesadza także w atakowaniu swojego adwersarza.
Myślę, że to jest zjawisko ludzi młodych którzy nie wiedzą co to jest walka są zideologizowani nie znają historii Ukrainy i dlatego nie potrafią zrozumieć tamtej strony
— kontynuował historyk.
„Nie rozumiem kogoś, kto nabijał kobiety na widły”
Nie rozumiem kogoś, kto nabijał kobiety na widły, tak, nie rozumiem. Ma pan rację
— przytomnie wtrącił Nieznański.
Polacy też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu, niech pan poczyta polskich historyków, Motyka i tak dalej. Trzeba się uczyć panie pośle. Uczyć, uczyć jeszcze raz.
— ripostował historyk, zarzucając Polakom takie zbrodnie, jak UPA.
Nie będę wchodził w dyskusję na tym poziomie. To jest niesamowite, że można porównać 100 000 ofiar zabitych tylko dlatego, że byli Polakami, bo żeby to jeszcze byli żołnierze, żeby to były osoby, które zginęły w walce z OUN i UPA, to bym jeszcze rozumiał jakiekolwiek porównania do Żołnierzy Wyklętych, ale w momencie, kiedy Ci ludzie ginęli tylko za to, że byli Polakami i przeszkadzali ukraińskim nacjonalistom na tej ziemi, no to ja przepraszam bardzo, ale w Polsce się takie rzeczy nie wydarzały. A Polacy, przypominam, są narodem, który jako jedyny ma tak dużo osób, które są wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i to tylko w Polsce była kara za ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej. Jak panu nie chce takie rzeczy w ogóle mówić?
— zareagował na te słowa Nieznański.
Ta sama kara była na terenach Ukrainy, na Wołyniu. Ta sama kara
— wypalił już zupełnie głupio historyk.
Bo to była Polska, przypominam panu
— rozsądnie podkreślił polityk Konfederacji.
To był dystrykt okupacji niemieckiej i tam decydował okupant niemiecki o takich okrutnych rzeczach
— bronił się historyk.
To wszystko za publiczne pieniądze
Smutne jest to, że za programy, które mają tak skandalicznie antypolski przebieg, składać muszą się wszyscy Polacy - niestety całość miała miejsce w Telewizji Publicznej w pozornej likwidacji.
tkwl/neo-TVP INFO
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762546-ogromny-skandal-w-neo-tvp-haniebne-slowa-ws-upa
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