Odlot w TVP Info! Krytyka Szeptyckiego? "To jest nazizm"

„Przecież faszyści Mussoliniego nie stosowali kryteriów etnicznych. To nawet nie jest faszyzm. To są ustawy norymberskie (ustawy rasowe wprowadzane w III Rzeszy - przypis redakcyjny)” - wypalił prof. Janusz Majcherek na antenie neo-TVP, odnosząc się do debaty ws. skandalicznych słów wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego i reakcji na nie polityków prawicy.
Nie milkną echa skandalicznej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, żeby nadać jednej z jednostek wojskowych imię „bohaterów UPA”. Środowiska konserwatywne w Polsce są oburzone sytuacją i żądają odpowiednich retorsji względem Ukrainy. Zupełnie inaczej sytuację oceniają niektórzy politycy koalicji rządzącej. Od kilku dni trwa gorąca debata nt. słów wiceministra nauki Andrzeja Szeptycki, który stwierdził, że członkowie UPA to „trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni”.
We wtorek posłowie opozycji zaatakowali z sejmowej mównicy Szeptyckiego za jego słowa. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek stwierdził m.in., że rząd to pasożyci i zdrajcy narodu polskiego. Zażądał przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów „w celu wyjaśnienia, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków”. Z kolei były poseł PiS Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską dotyczącą „ukrainizacji w administracji publicznej”.
„To są ustawy norymberskie”
Justyna Dobrosz-Oracz na antenie TVP Info w likwidacji odniosła się do tego tematu.
Prawica rozkręca lustracje przodków jak z mrocznych czasów. Jak to możliwe?
— zapytała swojego gościa.
Z ust Janusza Majcherka padły absurdalne słowa…
Nie spodziewałem nawet w najczarniejszych snach, że dożyje takich czasów, że zostanie rozpętana w Polsce kampania tropienia ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, niemieckiego, nie polskiego etnicznie w polskich władzach publicznych. Jak ktoś porównuje do nazizmu cokolwiek, albo kogokolwiek do Hitlera, to przekracza granicę. Przecież faszyści Mussoliniego nie stosowali kryteriów etnicznych. To nawet nie jest faszyzm. To są ustawy norymberskie (ustawy rasowe wprowadzane w III Rzeszy - przypis redakcyjny)
— powiedział.
To jest nazizm
— dodał.
xyz/TVP Info w likwidacji/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762431-odlot-w-tvp-info-krytyka-szeptyckiego-to-jest-nazizm
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.