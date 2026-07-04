Ten SONDAŻ zmartwi Trzaskowskiego! Czas na dymisję?

Nie milkną echa afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Najnowszy sondaż SW Research przeprowadzony dla portalu Zero.pl pokazuje, że sprawa wywołuje wyraźne podziały wśród opinii publicznej w Polsce, jednak przeważają oceny niekorzystne dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
Afera związana z funkcjonowaniem Szpitala Południowego w Warszawie wciąż budzi ogromne emocje. W przestrzeni publicznej pojawiają się liczne komentarze dotyczące odpowiedzialności władz miasta.
Jak wynika z badania, 39,1 proc. Polaków chce dymisji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w następstwie licznych błędów, do których doszło w placówce. Odmienną opinię w tej sprawie ma 30,1 proc. respondentów. Z kolei 19,2 proc. nie potrafi określić swojego stanowiska, a 11,5 proc. w ogóle nie zna sprawy.
Afera w Szpitalu Południowym
Przypomnijmy, warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium, bez wypowiedzenia, z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym. Zwolnienie z pracy koordynatora SOR to pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej lecznicy.
Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki; koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych; prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy
— podał serwis.
Szpital złożył do prokuratury dwa zawiadomienia w związku z nieprawidłowościami w tym obiekcie. Pierwsze dotyczyło założenia w prosektorium podsłuchu, a drugie naruszenia tajemnicy lekarskiej poprzez publikowanie zdjęć z sekcji zwłok na portalu społecznościowym. Postępowanie w sprawie podsłuchu zostało umorzone, a w przypadku drugiego prokuratura odmówiła wszczęcia. Według śledczych nie doszło do znieważenia zwłok, ponieważ publikacje miały na celu popularyzację wiedzy o tanatologii, przyczynach śmierci, skutkach urazów i ich manifestacjach, jakie ujawniają się podczas prowadzenia badań sekcyjnych.
Oświadczenie wydał nowy zarząd Szpitala Południowego powołany w 18 czerwca. Stary został odwołany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego po publikacji również portalu Zero.pl z 15 czerwca, z której wynika, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Czytaj także
Zero.pl/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764159-ten-sondaz-zmartwi-trzaskowskiego-czas-na-dymisje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.