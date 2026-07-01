Tusk bierze Pępek „na klatę”. Oto dlaczego drogo za to zapłaci

  • Polityka
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Donald Tusk i Małgorzata Pępek / autor: Fratria/screenshot sejm.gov.pl
Donald Tusk i Małgorzata Pępek / autor: Fratria/screenshot sejm.gov.pl

Małgorzata Pępek wepchnęła się bez kolejki do lekarza. Ciągną się za nią także inne dziwne sprawy, a jak mówią nam wiewiórki z jej okręgu wyborczego - mogą pojawić się kolejne niespodzianki. Donald Tusk uznał jednak, że to nic takiego i pani poseł pozostanie, bez żadnej kary, w szeregach partii i klubu poselskiego. Władza traci instynkt samozachowawczy. To znak, że powoli się kończy.

Małgorzata Pępek, co potwierdziła kontrola w szpitalu w Żywcu, dostała się na gastroskopię bez koleki. Czekała niespełna trzy tygodnie, podczas gdy normalnie czeka się tam na takie badanie rok, półtora roku a nawet dwa długie lata.

Za panią Pępek ciągną się też, o czym pisaliśmy na wPolityce.pl, niejasne sprawy związane z rzekomym niepłaceniem za pracę w jej biurze poselskim oraz karierami zawodowymi jej asystentów społecznych. Przyspieszyły one po tym, jak Koalicja Obywatelska przejęła władzę a oni znaleźli się w pobliżu Pępek.

Sprawa Małgorzaty Pępek jest banalnie prosta, a przez to zrozumiała dla każdego, nawet kompletnie nie interesującego się polityką Polaka. Każdy normalny Polak musi bowiem odstać swoje w kolejce do lekarza. Na nieszczęście dla Tuska - coraz dłuższej kolejce. Pani Pępek czekać nie musiała, bo jest lokalną księżną Koalicji Obywatelskiej, wszystkich zna, a w szpitalu pracuje jej polityczna koleżanka. I właśnie dlatego jej zlekceważenie może być dla Donalda Tuska bardzo kosztowne. Premier udowodnił w ten sposób, że nie zamierza reagować na patologie. Pokazał zaciśniętą pięść nie tylko wyborcom prawicy (to robi na co dzień), ale i co wrażliwszym zwolennikom własnej partii i swoich rządów. Oni też stoją w kolejkach do lekarzy.

Tusk wybrał fatalny moment na taki pokaz arogancji. Z jednej strony mamy bowiem fatalnie rozgrywaną przez władzę aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Z drugiej - pogłębiającą się katastrofę w obszarze „rozliczeń PiS”. Już tylko najwięksi Tuskowi fanatycy wierzą, że PiS kradł na potęgę. A i oni są rozczarowani, bo skoro kradli - to dlaczego nie siedzą.

Nastroje w elektoracie władzy siadły. Fani Tuska oklapli. Coraz trudniej bronić tego rządu; coraz łatwiej zaś znaleźć pretekst, by nie tylko skrycie wycofać dlań poparcie, ale i bez stresu powiedzieć o tym bliskim czy znajomym. To dla każdej władzy moment krytyczny, sytuacja, w której przeważyć może nawet drobny kamyczek. Na przykład taki, jak posłanka Pępek, pakująca się bez kolejki na badania i każąca za to sobie jeszcze dziękować.

Tusk postanowił wziąć Pępek „na klatę”. Popełnił błąd, który może go drogo kosztować.

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