Po wybuchu afery szpitalnej KO w Warszawie, przypadku poseł KO Małgorzaty Pępek z Żywca i zdominowaniu Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej przez ludzi tej samej partii, lokalne społeczności przyglądają się polityczno-medycznym powiązaniom na własnych podwórkach. Radni Powiatu w Jaśle z PiS domagają się odwołania przewodniczącego lekarza Grzegorza Persa, który pełniąc wiele funkcji zarabia niemało i jednocześnie - ich zdaniem - chce mieć decydujący wpływ na wybór nowego dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, dla którego pracuje na zlecenie.
Grzegorz Pers był kiedyś związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. W wyborach samorządowych w 2024 r. do Rady Powiatu w Jaśle wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości. Jego kandydaturę na przewodniczącego Rady Powiatu poprała KO i PiS. W styczniu tego roku klub PiS uznał go za czarną owcę i usunął ze swoich szeregów. Teraz radni PiS domagają się odwołania Persa z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. W miniony poniedziałek były starosta Adam Pawluś złożył w imieniu klubu formalny wniosek o odwołanie Grzegorza Persa. Głównym powodem maja być podejrzenia dotyczące próby wpływania na wybór nowego dyrektora Szpitala specjalistycznego w Jaśle. A dokładnie chodzi o zbyt wczesne powołanie komisji konkursowej, która ma wyłonić nowego dyrektora. Komisję powołano bez wskazania przedstawiciela Rady Społecznej Szpitala Jaśle, w której to Pers także zasiada.
Ostatni konkurs na dyrektora tego szpitala wyłonił Henryka Przybycienia, który po niespełna 10 miesiącach złożył wypowiedzenie. Lokalne media piszą, że w tym czasie zadłużenie szpitala urosło do 130 mln zł.
Odchodzi w atmosferze rozczarowania, jakie towarzyszyło jego rezultatom jego zarządzania Szpitalem. Mimo solennych deklaracji nie przedstawił żadnego Programu Naprawczego czy chociaż przyjętej strategii naprawczej, a zadłużenie Szpitala wzrosło w tym czasie do ponad 130 mln zł
— czytamy na stronach portalu twojejaslo.pl Konkurs na nowego dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle trwa.
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Wiele funkcji w jednej ręce
Grzegorz Pers jest obecnie nie tylko przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle, ale także kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Jednocześnie Pers będąc lekarzem wykonuje świadczenia medycznych na rzecz szpitala, co zdaniem wnioskodawców może rodzić poważne wątpliwości dotyczące jego bezstronności.
Grzegorz Pers jest kierownikiem SPGZOZ w Nowym Żmigrodzie, który w imieniu tej jednostki zawarł umowę na prowadzenie w pomieszczeniach SPGZOZ w Nowym Żmigrodzie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle. W godzinach prowadzenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ośrodek w Nowym Żmigrodzie staje się częścią Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, z którym Grzegorz Pers zawarł umowę zlecenie jako lekarz i z tego tytułu w 2025 roku osiągnął dochód w wysokości 272 tysiące 272 zł. Przedstawione wyżej fakty mogą świadczyć o braku bezstronności, co spowodowało utratę zaufania radnych i między innymi z tych przyczyn wniosek o odwołanie
— cytuje słowa Adama Pawlusia z posiedzenia rady portal terazjaslo.pl.
Co więcej, zastępcą dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych w szpitalu w Jaśle jest Katarzyna Klimczak, prywatnie partnerka życiowa Grzegorza Persa. Klimczak również jest powiązana z jasielskimi instytucjami samorządowymi – przez dłuższy czas pełniła funkcję zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.
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Oświadczenie majątkowe
W oświadczeniu majątkowym radnego-lekarza Grzegorza Persa za ubiegły rok czytamy, że jego dochody do niskich na pewno nie należą. Głównie dlatego, że udało mu się złapać wiele srok za ogon.
Pers ma m.in. ponad 200 tys. zł oszczędności w złotówkach, obligacje NBP na sumę 300 tys. zł, lokatę terminową 6M na 218 tys. zł, obligacje PKO na 118 tys. zł. Posiada również mieszkanie warte 177 tys. zł oraz działkę budowlaną.
Ze stosunku pracy uzyskał w ubiegłym roku ponad pół miliona złotych. Z czego będą kierownikiem SPGZOZ Nowy Żmigród zarobił 396 tys. zł, a orzecznikiem ZUS Jasło 172 tys. zł. Na zleceniach ze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zarobił 272 tys. zł i otrzymywał także dietę radnego Powiatu w Jaśle: 41 tys. zł. Z tytułu innych źródeł do kieszeni Persa wpadło jeszcze ponad 25 tys. zł.
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Audytu nie będzie
Radni PiS zwrócili się do NFZ, KAS i NIK z wnioskiem o przeprowadzenie audytów w Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Miałyby one dotyczyć udzielania świadczeń medycznych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz SPGZOZ w Nowym Żmigrodzie, którego kierownikiem jest Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Grzegorz Pers.
Niestety w odpowiedzi wszystkich tych instytucji były negatywne.
W chwili obecnej Delegatura nie ma możliwości do podjęcia kontroli doraźnej w zakresie objętym Państwa wnioskiem
— czytamy w odpowiedzi udzielonej przez NIK.
Podjęcie działań w zakresie jaki Państwo żądacie nie leży we właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej
— odpowiedziała Krajowa Administracja Skarbowa.
Uprzejmie informujemy, że wniosek przeprowadzenie audytu należy uznać za bezprzedmiotowy
— to już oficjalna odpowiedź NFZ na wniosek o audyt radnych PiS Powiatu w Jaśle. Stwierdza jednocześnie, że do tej pory żadne skargi w tym zakresie do NFZ nie wpłynęły.
Trudne pytania i gładkie odpowiedzi
Dziennikarz Henryk Nicpoń zwrócił się w tej sprawie także z pytaniami do Grzegorza Peresa, który będąc jednocześnie przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle i szefem Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie pełni dyżury w ramach nocnej pomocy medycznej dla szpitala, na terenie tego ośrodka. Tę korespondencję publikuje portal jaslo24.pl.
Czy zgodne jest z etyką lekarską być kierownikiem i aktywnym lekarzem rodzinnym mającym przede wszystkim dbać o zdrowie pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie i jednocześnie być kierownikiem Ośrodka oraz pracować jako lekarz orzecznik ZUS?
— brzmiało jedno z pytań Nicponia.
Zgodne jest z etyką lekarską być kierownikiem i aktywnym lekarzem rodzinnym i jednocześnie pracować jako lekarz orzecznik ZUS. Podejmowane przeze mnie aktywności zawodowe nie mają negatywnego wpływu na zdrowie pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
— odpowiedział Pers.
Czy w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie są pobierane daniny przez lekarzy od pacjentów zgłaszających się po porady, w tym za wypisanie recepty?
— pytał Nicpoń.
W Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie nie są pobierane daniny przez lekarzy od pacjentów zgłaszających się po porady, w tym za wypisanie recepty
— odpowiedział Pers.
Czy prawdą jest że w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie znajdują się wyniki badań ginekologicznych pacjentek, które nie żyły od kilku lat i z tego powodu prowadzone jest postępowanie wyjaśniające?
— pytał dziennikarz.
Nie jest prawdą, że w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie znajdują się wyniki badań ginekologicznych pacjentek, które nie żyły od kilku lat i z tego powodu prowadzone jest postępowanie wyjaśniające
— oświadczył Grzegorz Pers.
Czy prawdą jest, że pan doktor będąc zatrudniony na pełnym etacie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie dyżuruje tam jako lekarz nocnej i świątecznej opieki podstawowej?
— brzmiało jedno z nastęnych pytań.
Jestem zatrudniony na pełnym etacie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz dyżuruje tam jako lekarz nocnej i świątecznej opieki podstawowej
— oświadczył Grzegorz Pers.
Sprawa wniosku o odwołanie Grzegorza Pers ma stanąć na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu w Jaśle.
links Kulisy patologii Pępek z KO. Wstrząsający reportaż wPolsce24}
koal/jaslo24.pl/terazjaslo.pl/twojejaslo.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763914-nasz-news-polityczno-medyczne-powiazania-w-kolejnym-szpitalu
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