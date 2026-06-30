Wzywa rząd do działania? „Chory system rodzi patologie”

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że choć „cwaniaków należy karać”, prawdziwym lekarstwem na patologie w SPP jest systemowe odpolitycznienie i profesjonalizacja ich zarządów oraz rad nadzorczych — rozwiązania, które jej zdaniem wciąż nie zostały wdrożone mimo zapisów umowy koalicyjnej.
„Cwaniaków należy karać”
W opinii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz „w chorym systemie rodzą się patologie i zyskują na tym cwaniacy”.
Tak to jest. Oczywiście cwaniaków należy karać. Złodziei, którzy jeszcze krzywdzą ludzi w obszarze niezwykle wrażliwym, jakim jest zdrowie czy wręcz śmierć osoby bliskiej, należy absolutnie surowo rozliczyć, ale metoda na to, lekarstwo na to, musi być systemowe
— podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej.
I teraz jak państwo weźmiecie umowę koalicyjną, a bardzo wszystkich namawiam, żeby do tej umowy zajrzeć, to tam jest napisane, że sprofesjonalizujemy, odpolitycznimy spółki, zarządy, rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa i spółek samorządowych. Polska 2050 jako jedyna partia koalicyjna taką ustawę przedstawiła. Została ona utrącona
— przypomniała Pełczyńska-Nałęcz.
„Wtedy nie będzie takich patologii”
Jak przyznała, „potem przedstawiliśmy kolejną ustawę w Sejmie i po raz kolejny została utrącona”.,
Apeluję, wzywam i namawiam, żebyśmy koalicyjnie siedli i wrócili do naszego zobowiązania i po prostu wprowadzili rozwiązania, które profesjonalizują rady nadzorcze i zarządy spółek Skarbu Państwa i spółek samorządowych. Jak będzie to wszystko normalnie działać, to nie będzie takich patologii, bo rady nadzorcze będą to po prostu kontrolować
— wskazała.
Jakby tam była normalna rada nadzorcza w tymże Szpitalu Południowym, teraz została zwolniona, ale jakby ona była normalna, to by nie dopuściła do czegoś takiego i tych wszystkich patologii by po prostu nie było
— dodała minister funduszy i polityki regionalnej.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763852-wzywa-rzad-do-dzialania-chory-system-rodzi-patologie
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