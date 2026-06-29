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Afera z Kacprzykiem. Takie billboardy zawisną w całej Polsce!

  • Polityka
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zdjęcie symboliczne, grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI / autor: Fratria, X/Waldemar Buda
zdjęcie symboliczne, grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI / autor: Fratria, X/Waldemar Buda

„Chcemy zaprezentować nową inicjatywę polityków Prawa i Sprawiedliwości. Polega ona na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o patologicznym mechanizmie funkcjonującym cały czas w Koalicji Obywatelskiej za sprawą rządów Donalda Tuska” - powiedział w Sejmie wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski na konferencji prasowej z Waldemarem Budą i Januszem Cieszyńskim, rozwijając jeden z billboardów, które zawisną w całej Polsce.

Jak podkreślił Waldemar Buda, „afera z panem Kacprzykiem, ale też z panią Pępek na Śląsku, to cała masa przypadków, które pokazują, że była i jest uprzywilejowana grupa, która w służbie zdrowia próbowała sobie bezkolejkowo załatwiać różne zabiegi i różne świadczenia”.

Takich Kacprzyków w całej Polsce prawdopodobnie jest bardzo dużo. My dzisiaj już mamy takie poczucie, że jeżeli nie jesteś w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, to do służby zdrowia masz ograniczony dostęp. Stąd te bardzo symboliczne banery, które zawisną w całej Polsce

— wyjaśnił eurodeputowany PiS.

„Symbol patologii Platformy”

Jak wskazał Janusz Cieszyński, „Dawid Kacprzyk jest dzisiaj symbolem patologii Platformy Obywatelskiej”.

A taką ‘kropkę nad i’ stawia desperacka próba obrony ze strony Bartosza Arłukowicza, który robi sobie po prostu żarty z Polaków, porównując to, co działo się w Szpitalu Południowym do faraona. Nie mówiąc już o Romanie Giertychu, który zawsze wtedy, kiedy jest problem w Koalicji Obywatelskiej rusza z falą insynuacji i hejtu wobec tych, którzy odważyli się w tym bardzo trudnym przypadku zgłosić nieprawidłowości. Jako PiS wszystkie nieprawidłowości wyjaśnimy do spodu

— zapewnił były minister cyfryzacji.

Pierwsze banery już wiszą, tak będzie w całej Polsce! Nie może być tak, że tylko partyjniacy z KO zarabiają miliony i leczą się bez kolejek

— później Waldemar Buda, jak jeden z plakatów już znalazł swoje miejsce.

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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