Afera z Kacprzykiem. Takie billboardy zawisną w całej Polsce!

„Chcemy zaprezentować nową inicjatywę polityków Prawa i Sprawiedliwości. Polega ona na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o patologicznym mechanizmie funkcjonującym cały czas w Koalicji Obywatelskiej za sprawą rządów Donalda Tuska” - powiedział w Sejmie wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski na konferencji prasowej z Waldemarem Budą i Januszem Cieszyńskim, rozwijając jeden z billboardów, które zawisną w całej Polsce.
Jak podkreślił Waldemar Buda, „afera z panem Kacprzykiem, ale też z panią Pępek na Śląsku, to cała masa przypadków, które pokazują, że była i jest uprzywilejowana grupa, która w służbie zdrowia próbowała sobie bezkolejkowo załatwiać różne zabiegi i różne świadczenia”.
Takich Kacprzyków w całej Polsce prawdopodobnie jest bardzo dużo. My dzisiaj już mamy takie poczucie, że jeżeli nie jesteś w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, to do służby zdrowia masz ograniczony dostęp. Stąd te bardzo symboliczne banery, które zawisną w całej Polsce
— wyjaśnił eurodeputowany PiS.
„Symbol patologii Platformy”
Jak wskazał Janusz Cieszyński, „Dawid Kacprzyk jest dzisiaj symbolem patologii Platformy Obywatelskiej”.
A taką ‘kropkę nad i’ stawia desperacka próba obrony ze strony Bartosza Arłukowicza, który robi sobie po prostu żarty z Polaków, porównując to, co działo się w Szpitalu Południowym do faraona. Nie mówiąc już o Romanie Giertychu, który zawsze wtedy, kiedy jest problem w Koalicji Obywatelskiej rusza z falą insynuacji i hejtu wobec tych, którzy odważyli się w tym bardzo trudnym przypadku zgłosić nieprawidłowości. Jako PiS wszystkie nieprawidłowości wyjaśnimy do spodu
— zapewnił były minister cyfryzacji.
Pierwsze banery już wiszą, tak będzie w całej Polsce! Nie może być tak, że tylko partyjniacy z KO zarabiają miliony i leczą się bez kolejek
— później Waldemar Buda, jak jeden z plakatów już znalazł swoje miejsce.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763788-afera-z-kacprzykiem-takie-billboardy-zawisna-w-calej-polsce
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